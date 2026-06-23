Os torcedores croatas disseram uma palavra que resume perfeitamente o que Luka Modric significa para eles

Há jogadores de futebol que conquistam troféus. Há jogadores de futebol que ganham prêmios. E então, uma vez a cada geração, surge um jogador de futebol que conquista o coração de uma nação inteira. Para a Croácia, esse homem é Luka Modric, e seu povo fez questão de que o mundo soubesse disso.

Quando a FanZone da GOAL saiu às ruas para perguntar aos torcedores croatas o que seu lendário capitão significa para eles antes do que pode ser sua última Copa do Mundo, as respostas vieram em profusão: espontâneas, emocionadas e totalmente sinceras.

“Ele é basicamente considerado um deus na Croácia”, disse um torcedor, com uma expressão que sugeria que isso mal era um exagero.

Outro torcedor não mediu palavras sobre a magnitude do legado de Modric: “Sinto que, a esta altura, ele é uma espécie de herói nacional. Sinceramente.”

Uma nação se manifesta. Na íntegra

As homenagens vieram de todas as direções, mas todas apontavam para o mesmo sentido.

“Obrigado por elevar o ânimo do nosso país todos esses anos e por nos deixar orgulhosos da pátria”, disse um torcedor emocionado.

Os superlativos só aumentaram a partir daí.

“Modric, você é um gênio. Um gênio do futebol”, declarou um torcedor, como se a palavra ‘gênio’ por si só precisasse de reforço quando aplicada ao pentacampeão da Liga dos Campeões.

E talvez da forma mais simples e bela, quando questionado sobre o que Modric significa para o povo croata, um torcedor respondeu com uma única palavra:

“Tudo.”

A última dança, ou será que não?

Modric, que completou 40 anos em setembro de 2024, não escondeu o fato de que esta Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México pode ser sua última aparição no maior palco do futebol. A narrativa de “A Última Dança” acompanhou a Croácia durante todo o torneio, e isso não passou despercebido pelos torcedores.

“A última dança”, disse um torcedor, balançando a cabeça lentamente. “Então vamos para a final.”

Mas nem todos estão dispostos a aceitar que este seja realmente o fim.

“Nos vemos daqui a quatro anos”, disse um torcedor desafiador, sorrindo. “Sabe, vocês podem jogar mais uma vez.”

E quando se trata de Luka Modric, parece quase indelicado descartar qualquer possibilidade.

Por que Modric é diferente

A paixão demonstrada não é apenas fruto da febre da Copa do Mundo. É fruto de décadas de construção.

Modric levou a Croácia à final da Copa do Mundo de 2018 na Rússia — a maior conquista da história do país — e ganhou a Bola de Ouro no mesmo ano, encerrando um domínio de 11 anos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Em seguida, ele levou a equipe às semifinais no Catar 2022, demonstrando, aos 37 anos, que seu gênio não tem prazo de validade.

Para uma nação com menos de quatro milhões de habitantes, Modric fez algo que os números não conseguem capturar por completo. Ele fez a Croácia parecer enorme.

“Deus te abençoe”, disse um torcedor, fazendo talvez a despedida mais marcante de todas. “Você é nosso herói.”

Seja esta ou não a verdadeira última dança de Luka Modric, uma coisa é certa: a Croácia nunca vai parar de dançar por causa dele.