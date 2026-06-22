



A Argentina lidera por 1 a 0 contra a Áustria no intervalo da Copa do Mundo nos Estados Unidos, graças a um belo gol de Lionel Messi. No X, entre os espectadores holandeses, o assunto principal é um incidente notável nos acréscimos, em que Lautaro Martínez escapou de um cartão.

A atual campeã mundial começou bem a partida em Dallas e recebeu um pênalti logo no início, após uma longa análise do VAR. No entanto, Messi desperdiçou uma chance única de entrar para a história aos 11 metros, ao chutar para fora. Mais tarde, no primeiro tempo, o atacante se recuperou com um belíssimo chute de longa distância, tornando-se o único detentor do recorde de maior artilheiro de todos os tempos em fases finais da Copa do Mundo.

Pouco antes do intervalo, porém, ocorreu um momento que causou muito mais polêmica nas redes sociais do que o primeiro gol de Messi. Enquanto a bola já rolava para fora e a jogada estava praticamente encerrada, Martínez deu uma clara pancada por trás em Konrad Laimer. O austríaco caiu no chão, mas o árbitro e o VAR não viram motivo para intervir.

Isso causou grande espanto em muitos espectadores. No X, houve uma enxurrada de reclamações sobre a falta de cartão para o atacante argentino. “Lautaro Martínez dá um chute claramente depois da jogada, mas isso é simplesmente ignorado”, escreveu um espectador. Outro se perguntou: “E eu achando que dar um chute depois da jogada era cartão vermelho?”

O VAR também foi alvo de críticas. “O VAR está de férias?”, escreveu um torcedor, enquanto outro comentou: “Martínez dá um chute posterior e não recebe cartão.” Vários telespectadores consideraram que a Argentina, mais uma vez, se safou com muita facilidade nas decisões arbitrais.

A discussão gira principalmente em torno da questão de qual punição teria sido adequada. De acordo com a interpretação atual das regras do jogo, dar uma chute depois da falta não resulta automaticamente em cartão vermelho. Para um cartão vermelho direto, é necessário que haja comportamento excessivo ou brutal. Por isso, também é possível defender a aplicação de um cartão amarelo.

Muitos telespectadores concordam com isso. “Isso era simplesmente cartão amarelo”, diz um comentário muito lido no X. De qualquer forma, o momento causou enorme irritação entre os telespectadores holandeses. “Que time repugnante é essa Argentina”, escreve alguém.

Outro comenta: “Eu realmente tenho nojo dessa Argentina idiota. Que time de merda.” Comentários como “Que caras terrivelmente irritantes são esses argentinos” e “Realmente um bando de desgraçados. Chutes a posteriori, implorando por cartões, é um bando de bandidos” também receberam muitos apoios.