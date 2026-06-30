Os telespectadores da Holanda e do Marrocos estão, após o primeiro tempo, furiosos com um único jogador

A Holanda e o Marrocos continuam empatados em 0 a 0 na metade do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção holandesa demorou a entrar no ritmo, mas foi melhorando à medida que o primeiro tempo se aproximava do fim, enquanto Jan Paul van Hecke se destacou por vários duelos acirrados e um ferimento sangrante na cabeça.

Nas redes sociais, o assunto principal no intervalo é Wilton Pereira Sampaio. Muitos espectadores estão furiosos com o árbitro brasileiro, que, segundo eles, não está agindo o suficiente contra o jogo físico do Marrocos.

O primeiro momento muito comentado ocorreu aos 25 minutos, quando Azzedine Ounahi entrou com força em Van Hecke e, ao fazê-lo, acertou-lhe o rosto com o cotovelo. Ronald Koeman reagiu visivelmente furioso à beira do campo, mas não houve cartão e o VAR também não interveio.

Mais tarde, em um escanteio, Van Hecke sofreu um ferimento na cabeça após um confronto com Noussair Mazraoui, que acertou a cabeça do zagueiro da Seleção Holandesa com o pé. O momento pareceu infeliz, mas também nesse caso muitos espectadores acharam que Sampaio deveria ter sido pelo menos mais criterioso.

Pouco antes do intervalo, houve nova irritação, desta vez em um escanteio da seleção holandesa. Brian Brobbey estava próximo ao goleiro Yassine Bounou, mas não parecia ter cometido nenhuma falta quando Sampaio, mesmo assim, apitou por uma falta ofensiva.

Por isso, chove de reações no X. “Espero que haja VAR no segundo tempo”, escreve um espectador, enquanto outro afirma: “O que é preciso fazer para levar um cartão amarelo?” Também se ouve: “O árbitro esqueceu seus cartões?” e: “Essa partida está um pouco acima do nível desse árbitro.”

Principalmente o tratamento dado a Van Hecke está causando indignação. “Van Hecke vai sair da partida daqui a pouco como se tivesse levado uma surra durante 90 minutos. Nem um único cartão amarelo até agora”, escreve alguém, enquanto outro comenta: “Três faltas graves em Van Hecke e absolutamente nada.”

O momento com Brobbey também causa espanto. “Árbitro que adverte apenas Brobbey e depois apita imediatamente quando Brobbey está por perto. Vergonhoso”, diz-se no X. Outro espectador resume bem o sentimento: “Um árbitro tão fraco em uma partida tão importante em uma fase final de torneio.”