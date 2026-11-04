O Manchester City corre o risco de ter uma nova investigação aberta sobre possíveis irregularidades financeiras nas temporadas posteriores a 2018.

Isso ocorre depois que surgiram questionamentos dentro da liga inglesa sobre a continuidade dos efeitos das irregularidades pelas quais o clube foi considerado culpado, de acordo com o que relatou o jornal britânico "Independent".

Uma comissão independente havia considerado o Manchester City culpado de cometer 114 infrações às regras financeiras, em um caso relativo ao período de 2009 a 2018, ao passo que o clube mantém sua inocência e segue com os procedimentos de recurso contra a decisão.

Por que o City enfrenta uma nova investigação?

O problema está no fato de que a comissão independente revelou um inflacionamento do valor dos contratos de patrocínio do clube por meio de recursos aportados pelos proprietários de forma não declarada.

Isso levantou questionamentos entre os dirigentes dos clubes ingleses sobre se essas práticas de fato cessaram após 2018, especialmente porque as receitas comerciais do Manchester City permaneceram em níveis elevados.

Alguns dirigentes consideram que a continuidade das mesmas relações entre o clube e as entidades patrocinadoras ligadas a Abu Dhabi pode abrir caminho para novas acusações, caso se comprove a continuidade do financiamento não declarado e a ausência de avaliação dos contratos de patrocínio de acordo com seu real valor de mercado.

Os sucessos de Guardiola sob questionamento

Esses questionamentos ganham ainda mais importância em razão das grandes conquistas alcançadas pelo Manchester City após 2018 sob o comando de Pep Guardiola.

A equipe foi campeã de seis títulos da liga inglesa ao longo de sete temporadas, incluindo quatro títulos consecutivos, além de ter conquistado a tríplice coroa nacional e, depois, a tríplice coroa histórica na temporada 2022-2023, que incluiu a conquista da Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez.

Alguns dirigentes de clubes consideram que o período posterior a 2018 não recebeu o devido grau de escrutínio, mas a abertura de uma nova investigação pode exigir provas adicionais, como os e-mails vazados que motivaram o início da primeira investigação.

A investigação se transformará em instrumento de pressão?

Por outro lado, dirigentes alertam que a abertura de uma nova investigação pode prolongar o caso por mais alguns anos, enquanto outros preferem aguardar o resultado do recurso e as penalidades esperadas, que devem ser anunciadas ao longo deste mês de novembro.

De acordo com o relatório, alguns dirigentes consideram que o aceno com uma nova investigação pode ser utilizado como instrumento de pressão durante as negociações sobre as penalidades, de modo que a liga evite abrir um processo adicional em troca da aceitação, por parte do Manchester City, da punição no caso atual.

A questão torna-se ainda mais delicada diante das possibilidades de o clube ser colocado à venda, seja por decisão do órgão regulador independente do futebol ou de forma voluntária, já que a abertura de uma nova investigação pode tornar o clube menos atraente para possíveis compradores em razão dos riscos de penalidades futuras.

Por enquanto, o Manchester City continua mantendo sua inocência, enquanto o meio futebolístico inglês aguarda a definição do recurso e a determinação das penalidades finais.