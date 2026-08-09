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Hussein Hamdy

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"Os sonhos se realizam": Trabzon provoca os rivais ao comemorar a contratação de Salah

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Nossa realidade é diferente

O Trabzonspor seguiu comemorando a conclusão da contratação do egípcio Mohamed Salah durante a atual janela de transferências de verão.

O astro egípcio assinou com o Trabzonspor por duas temporadas, e receberá um salário de 17 milhões de euros, além de variáveis de 5 milhões de euros.

A conta do Trabzonspor no Facebook publicou um vídeo promocional da negociação com o título "Àqueles que dizem (você só verá isso em sonho), os sonhos se realizam para nós".

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No vídeo aparece uma senhora preparando os pratos mais saborosos pela manhã, diante do espanto de sua família, mas ela lhes garante que seu filho virá e que sonhou com isso.

A senhora se recusa a permitir que os membros de sua família comam qualquer coisa do alimento que está sobre a mesa, à espera da chegada da "pessoa com quem sonhou".

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Momentos depois, a senhora ouve batidas na porta de casa e, ao abrir, encontra Mohamed Salah e o recebe dizendo: "Meu filho, bem-vindo à sua nova casa".

No vídeo, Mohamed Salah senta-se para comer com apetite ao lado da família, antes de se despedir para ir aos treinos do Trabzonspor.

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