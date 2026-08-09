O Trabzonspor seguiu comemorando a conclusão da contratação do egípcio Mohamed Salah durante a atual janela de transferências de verão.

O astro egípcio assinou com o Trabzonspor por duas temporadas, e receberá um salário de 17 milhões de euros, além de variáveis de 5 milhões de euros.

A conta do Trabzonspor no Facebook publicou um vídeo promocional da negociação com o título "Àqueles que dizem (você só verá isso em sonho), os sonhos se realizam para nós".

No vídeo aparece uma senhora preparando os pratos mais saborosos pela manhã, diante do espanto de sua família, mas ela lhes garante que seu filho virá e que sonhou com isso.

A senhora se recusa a permitir que os membros de sua família comam qualquer coisa do alimento que está sobre a mesa, à espera da chegada da "pessoa com quem sonhou".

Momentos depois, a senhora ouve batidas na porta de casa e, ao abrir, encontra Mohamed Salah e o recebe dizendo: "Meu filho, bem-vindo à sua nova casa".

No vídeo, Mohamed Salah senta-se para comer com apetite ao lado da família, antes de se despedir para ir aos treinos do Trabzonspor.

