Os próprios torcedores se voltam repentinamente em massa contra o jogador da seleção holandesa: “Fora com ele!”

O Galatasaray conquistou, na noite de sábado, uma vitória difícil, mas importante, por 1 a 2 fora de casa contra o Gençlerbirliği, mas nas redes sociais quase não se falou dos três pontos após o jogo. A torcida turca volta suas críticas para Noa Lang, que, entrando como reserva, mais uma vez não conseguiu impressionar.

O líder da Süper Lig parecia estar com a vitória garantida em Ancara graças aos gols de Mauro Icardi e Yunus Akgün, mas viu o Gençlerbirliği reagir após o intervalo, com M’Baye Niang reduzindo o placar para 1 a 2. Para o Galatasaray, foi uma noite excelente, mas, individualmente, isso não se aplica de forma alguma a Lang.

O jogador, que já disputou 15 partidas pela seleção holandesa, teve que se contentar com um lugar no banco pelo terceiro jogo consecutivo e só entrou no final. Assim como em suas participações anteriores como reserva, ele não conseguiu deixar sua marca na partida.

Os números de Lang dizem tudo. Desde sua transferência por empréstimo no meio do ano, ele disputou 14 partidas oficiais pelo Galatasaray, nas quais marcou dois gols e deu duas assistências. Ao longo de toda a temporada, o total é de três gols e quatro assistências em 41 jogos, números nada impressionantes.

No X, Lang está sob forte pressão dos torcedores do Galatasaray neste sábado. Segundo eles, Lang contribui muito pouco e não se encaixa no time. “Lang joga pela esquerda, não ajuda em nada o lateral-esquerdo e tem um impacto negativo”, diz um comentário muito compartilhado.

“Ele continua muito passivo, falta-lhe garra e explosão”, escreve um torcedor. A crítica de que ele joga sem intensidade e visão de jogo é recorrente.

Lang foi emprestado pelo Napoli ao Galatasaray nesta temporada, que tem uma opção de compra de trinta milhões de euros. Os torcedores, no entanto, são bem claros: “Lang precisa sair definitivamente no final da temporada”, pode-se ler, enquanto outro escreve: “Noa Lang nunca deve ser contratado definitivamente.”