"Tive uma conversa muito franca com Nick, que considero um excelente jogador de futebol, com muitas qualidades diferentes", explicou Jaissle, de 38 anos.

Questionado se Woltemade não queria aceitar o papel de desafiante nos Magpies, Jaissle explicou: "Como eu disse, deixamos bem claro qual era a situação dele na equipe naquele momento, também levando em conta nosso estilo de jogo, com pressão alta. Naquela ocasião, um ou dois jogadores estavam um pouco à frente dele." Por isso, Woltemade decidiu sair por empréstimo para ter no clube o tempo de jogo que esperava.

Apesar da saída temporária, o treinador segue contando com o atacante de 1,98 metro no médio prazo. Os dois clubes não negociaram uma opção de compra.

"Gosto muito dele, e é claro que continua sendo nosso jogador, já que está apenas emprestado", esclareceu Jaissle. O contrato do jogador destro com o Newcastle vai até 2031. Assim, pelo cenário atual, ele tentará novamente se firmar na Inglaterra no próximo ano.

Em campo, porém, o recomeço do atacante na Serie A tem sido bastante difícil até agora. Woltemade ainda não engrenou em Turim. Mesmo assim, um companheiro de equipe deu recentemente um sinal positivo.

Getty Images

Randal Kolo Muani elogia a presença de Nick Woltemade na Juventus

No recente empate por 1 a 1 com o Cagliari Calcio, foi a entrada do alemão que mudou o rumo da partida. Seu parceiro de ataque Randal Kolo Muani cabeceou um cruzamento de Kerim Alajbegovic no segundo pau para empatar aos 81 minutos e, pouco depois, acertou a parte de baixo do travessão com uma finalização de primeira.

O atacante francês se beneficiou claramente da presença física do alemão, pois deixou de atuar como único homem de frente na reta final. "O treinador disse no intervalo que tínhamos muita posse de bola e precisávamos cruzar para a área, já que havia muitos jogadores ali. Quando Woltemade entrou, surgiram mais chances e jogamos muito melhor do que no primeiro tempo, embora ainda possamos melhorar", disse Kolo Muani.

"Quando Nick vai para o centro, com toda a altura que tem, consegue segurar a bola e ocupar os defensores. Isso me dá mais liberdade para me movimentar e receber a bola. Para mim, é muito melhor", acrescentou o ex-jogador do Frankfurt.

Woltemade trocou o VfB Stuttgart pelos Magpies no verão de 2025 por 75 milhões de euros, mas não conseguiu corresponder às grandes expectativas na Premier League. Em pouco tempo, a empolgação em torno do jogador, que soma 14 partidas pela seleção alemã, desapareceu.