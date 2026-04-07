Os números não mentem... Neuer passa por dificuldades antes do confronto contra o Real Madrid

Manuel Neuer, capitão e goleiro do Bayern de Munique, apresenta um número desastroso antes do confronto contra o Real Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu, nesta terça-feira à noite, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O jornal espanhol “Marca” afirmou antes da partida: “Os números não mentem... O goleiro titular do Bayern de Munique tem a pior porcentagem de defesas entre os goleiros das cinco principais ligas da Europa que disputaram pelo menos 17 partidas: uma porcentagem insignificante de 58,7%”.

E acrescentou, citando Duji Kritchley, jornalista da “Sky Sports”, que entre os goleiros que jogaram mais de 1.500 minutos nas cinco principais ligas da Europa nesta temporada, apenas Lucas Chevalier, goleiro do Paris Saint-Germain, precisou fazer menos defesas do que Neuer.

O jornal destacou que o desempenho de Neuer tem se tornado cada vez mais instável em jogadas de bola parada, explicando que isso pode representar um problema.

O “Marca” esclareceu que, embora Neuer precise melhorar seu desempenho em relação à porcentagem de defesas e chutes a gol, já que atualmente ocupa uma posição baixa entre os goleiros das cinco principais ligas europeias, ele continua sendo um jogador influente na posse de bola, com uma precisão de passes de 91,8% no seu campo e de 45,3% no campo adversário.

De qualquer forma, Neuer continua a contar com o apoio total de seu técnico, Vincent Kompany, que afirma: “Aos 40 anos, ele ainda é jovem”.