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Falar do sofrimento do Manchester United já não é exagero nem revolta da torcida, mas uma dura realidade confirmada pelos números. Um time que um dia aterrorizou toda a Europa tem hoje a pior defesa do continente e vive uma luta real para evitar o rebaixamento.

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A verdade chocante é que o Manchester United não é um time forte, e sim um time em crise profunda. A derrota pesada fora de casa diante do Liverpool não surpreendeu sua torcida; pelo contrário, muitos temiam um resultado ainda pior.

Depois de cair para a 19ª posição e de completar 90 dias sem vencer no campeonato, o United se prepara para receber o Brentford em Old Trafford no sábado, numa última tentativa de interromper a sequência de derrotas e salvar o que ainda pode ser salvo.

Os números divulgados pela editoria de esportes do jornal britânico "Daily Mail" condenam este time por completo e mostram por que ignorar a luta contra o rebaixamento se tornou a última coisa que se pode fazer.

A pior defesa da Europa

Não é de surpreender que o Manchester United lidere a lista das piores defesas da Europa: oficialmente, o time tem a pior defesa entre as cinco grandes ligas.

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O gol tardio de Luis Suárez pelo Sporting elevou para 36 o número de gols sofridos pelo United em todas as competições, superando Lens (35), Crystal Palace (34), Getafe (34) e Union Berlin (33).

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Trata-se do mesmo Lens que sofreu nove gols em uma única partida da Champions League. E do mesmo Union Berlin que sofreu cinco gols ou mais três vezes nesta temporada, incluindo uma goleada por 7 a 0 para o Bayern de Munique.

O jornal destacou que falta ao United, individual e coletivamente, qualquer organização, qualquer disposição para fazer o básico e qualquer solidez que faça os atacantes adversários pensarem duas vezes antes de atacar.

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Especificamente na Premier League, o United ocupa a 19ª posição em chances claras sofridas e também a 19ª em gols esperados sofridos, além de ter o sexto pior saldo de gols esperados da liga.

Considerando as quatro principais divisões do futebol inglês, o Manchester United é um dos dois únicos times que não terminaram nenhuma partida sem sofrer gols nesta temporada, ao lado do Ipswich Town.

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No plano individual, o cenário é ainda mais sombrio. Matthijs de Ligt pareceu totalmente perdido em sua primeira partida como titular no campeonato em 357 dias, diante do Liverpool. Leny Yoro continua cometendo erros caros, Diogo Dalot já não mostra o nível de costume, Noussair Mazraoui caiu muito de produção, Patrick Dorgu parece desconfortável na defesa, Harry Maguire não tem velocidade de recuperação e Lisandro Martínez não passa de uma sombra apagada da melhor versão que já vimos dele.

Desastre nas bolas paradas e fragilidade física

As bolas paradas são, para o Manchester United, um desastre em todos os sentidos. Na Premier League, o time ocupa a 20ª posição em gols sofridos de bola parada, com sete, e a 19ª em gols marcados nesse tipo de jogada, com apenas um.

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Outra grande preocupação é a facilidade com que a defesa do United é superada. Com média de 111,5 quilômetros por partida, o time é o 19º da liga em distância percorrida e sofre com a grave falta de velocidade e de condição física no meio-campo e pelos lados.

Apesar dos sinais positivos no empate difícil em Lisboa, os problemas do United ameaçam derrotar Pochettino e sua comissão técnica, caso a defesa, o preparo físico e as bolas paradas não sejam corrigidos rapidamente.