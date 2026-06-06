Os melhores jogadores de todos os tempos? “Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, eu e Ronaldo”

Romário de Souza Faria, conhecido simplesmente como Romário, afirmou em entrevista ao The Guardian que se considera um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. O ex-jogador do PSV considera que apenas quatro jogadores na história são melhores do que ele.

Atualmente, Romário está ocupado com sua carreira política e seu canal no YouTube, onde podem ser vistas, entre outras coisas, entrevistas com Iker Casillas, Xavi e Wayne Rooney. “Todo esse projeto do Romário TV é algo totalmente novo na minha vida”, conta o ex-atacante.

“É, sem dúvida, uma maneira de voltar a entrar em contato com o meu passado. Parei de jogar futebol em 2006. Esse papel de entrevistador me leva diretamente de volta a momentos que vivi, principalmente quando entrevisto pessoas da minha geração.”

Romário, hoje com 60 anos, começou sua carreira europeia em 1988 no PSV, que o contratou do Vasco da Gama. Após cinco anos no clube de Eindhoven, tornou-se uma estrela mundial no FC Barcelona. Um ano após sua transferência, foi campeão mundial e eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1994.

Romário é conhecido por se valorizar muito, e confirma isso em entrevista ao The Guardian. “Eu me considero um dos melhores jogadores de todos os tempos. Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, eu e Ronaldo. É isso. Dou a mim mesmo nota 11.”

Romário acredita que seu status no Brasil só cresceu depois que ele pendurou as chuteiras. “Acho que me tornei ainda mais importante. Anos atrás, tínhamos Romário, Ronaldo... Mas hoje em dia não há ninguém.”

“É por isso que continuamos importantes. Somos tão importantes para o futebol brasileiro porque, na nossa época, tivemos um ótimo desempenho e representamos o país de forma digna. Infelizmente, ninguém faz mais isso hoje em dia”, afirma Romário.

Romário é, portanto, crítico em relação à atual geração de brasileiros. “O Brasil tem jogadores que têm um bom desempenho em seus clubes. Eles jogam muito bem na Premier League e na LaLiga. São heróis em suas equipes. Mas quando vestem a camisa da Seleção, eles não cumprem o esperado.”

Apesar disso, Romário vê chances para a Seleção na Copa do Mundo. “Espero que isso já tenha ficado para trás e que eles consigam atingir pelo menos 80% do nível que mostram nos seus clubes. Se conseguirem isso, o Brasil tem chances de conquistar o título”, disse O Baixinho.