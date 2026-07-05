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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Tyrell Feaster

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Os melhores aplicativos para assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 no seu celular

Um guia com tudo o que você precisa saber sobre como assistir online a todos os jogos da Copa do Mundo transmitidos ao vivo

Team crestTeam crest
México x Inglaterra
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Assista ao vivo em

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Caze TV
Team crestTeam crest
Portugal x Espanha
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Estados Unidos da América x Bélgica
Disney+

Assista ao vivo em

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Caze TV
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Argentina x Egito
Disney+

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Caze TV
SBT
SporTV
N Sports
Globo
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Suíça x Colômbia
Disney+

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Disney+
Caze TV
SporTV
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Cobertura internacional da Copa do Mundo da FIFA 2026

País / Região

Emissoras listadas

Link para o site oficial

Canadá

TSN (1/3/4/+), RDS, CTV, Noovo, Crave

TSN / RDS / CTV / Noovo / Crave

Bósnia e Herzegovina

BHT 1, Arena Sport 1, Moja TV, Arena Cloud, HRT 2

BHRT / Arena Sport / BH Telecom (Moja TV) / HRT

Grã-Bretanha

BBC One, BBC Sport Web, BBC iPlayer, TalkSport Radio, BBC Radio 5 Live

BBC / talkSPORT

Austrália

SBS, SBS On Demand

SBS

Alemanha

Das Erste, MagentaTV

Das Erste / MagentaTV

França

M6, M6+, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, myCANAL

M6 (6play) / beIN Sports / Molotov / Canal+

Itália

DAZN Itália, RAI 1, RaiPlay

DAZN / RaiPlay

Espanha

DAZN Espanha, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV Espanha

DAZN / RTVE / Movistar+ / FuboTV

Países Baixos

NPO 1, NPO Start, Ziggo Go, Canal+ Países Baixos

NPO Start / Ziggo / Canal+

Japão

DAZN Japão, NHK G TV, NHK BS Premium 4K

DAZN / NHK

Brasil

CazéTV

CazéTV (canal do YouTube)

México

ViX México

ViX

Argentina

Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Flow / DIRECTV / DGO / Paramount+

Oriente Médio e Norte da África (Egito, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, etc.)

beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX

beIN Sports Arabia

África do Sul

SuperSport (MaXimo/Grandstand), SABC 3, SABC Plus

SuperSport / SABC Plus

África Subsaariana (Gana, Nigéria, Quênia, etc.)

DStv Now, GOtv Football, StarTimes World Football, New World Sport

DStv / GOtv / StarTimes / New World TV

Internacional

YouTube, Sport 24

YouTube / Sport 24

A Copa do Mundo da FIFA 2026 está oficialmente a todo vapor na América do Norte, com as 48 seleções disputando atualmente a fase eliminatória das oitavas de final, em que cada partida é decisiva, rumo à final de 19 de julho. Como o torneio é co-sediado pelos EUA, Canadá e México, muitas dessas partidas decisivas, em que o perdedor está fora, começam bem no meio do horário normal de trabalho diurno.

Se você planeja assistir às partidas ao vivo entre uma reunião e outra, acompanhar finais dramáticas na prorrogação durante o intervalo do almoço ou assistir a uma tensa disputa de pênaltis no trajeto de volta para casa à noite, ter uma configuração móvel impecável no seu dispositivo iOS ou Android é absolutamente essencial.

A GOAL apresenta os melhores aplicativos móveis para assistir à ação ao vivo, capturar os melhores momentos instantaneamente e gerenciar suas chaves do torneio em qualquer lugar.


Os melhores aplicativos móveis para transmissão ao vivo

1. Fubo: o melhor serviço completo

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Cobertura completa em inglês e espanhol, sem concessões.
  • Por que é o vencedor: o Fubo reúne todas as quatro emissoras essenciais dos torneios dos EUA (FOX, FS1, Telemundo, Universo) em um único serviço digital. Seu aplicativo móvel é excepcionalmente bem elaborado e otimizado para transmissões esportivas com alta taxa de quadros. Mais importante ainda, o Fubo inclui um DVR na nuvem ilimitado no seu plano. Se uma partida decisiva começar enquanto você estiver longe da tela, basta tocar em “Gravar” diretamente do seu celular e assistir à reprodução completa, sem spoilers, no caminho de volta para casa.

2. Sling TV: a melhor opção econômica para quem quer cortar a TV a cabo

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Preços acessíveis e flexibilidade exclusiva de contratos de curto prazo.
  • Por que é uma vencedora: a Sling TV continua sendo a rainha indiscutível do streaming de TV ao vivo personalizável e econômico. Para acompanhar a Copa do Mundo, os usuários podem optar pelo plano Sling Blue (a partir de US$ 45,99–US$ 46/mês) para garantir acesso imediato ao FS1 e às afiliadas locais da FOX nos principais mercados designados. Melhor ainda: se você não quiser pagar por um mês inteiro, a Sling lançou passes de curto prazo altamente flexíveis de 1 dia (US$ 4,99), 3 dias (US$ 9,99) e 7 dias (US$ 14,99). Eles são perfeitos para acompanhar na hora jogos específicos da fase de grupos ou das eliminatórias, sem nenhum compromisso de longo prazo.

3. FOX One e aplicativo FOX Sports: o hub direto em inglês

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Transmissões em inglês direto ao consumidor e sobreposições modernas de estatísticas.
  • Por que é uma excelente opção: Como emissora oficial em inglês dos Estados Unidos, a FOX transmitirá todas as 104 partidas ao vivo. Seu novo aplicativo independente, o FOX One, funciona como um portal direto ao consumidor que permite que você assista a cada minuto de jogo sem precisar fazer login com uma assinatura de TV a cabo tradicional. A interface móvel está perfeitamente otimizada para smartphones, oferecendo widgets de dados interativos, conteúdo de vídeo vertical e um teste gratuito de três dias para você acompanhar o intenso fim de semana de abertura.

4. DirecTV Stream: a potência premium sem TV a cabo

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Confiabilidade de streaming de ponta e armazenamento ilimitado na nuvem com backup de dados.
  • Por que é uma excelente opção: se você quer a ampla cobertura e a estabilidade da TV convencional no seu celular, sem equipamentos pesados ou contratos, o aplicativo da DirecTV é uma potência premium. O plano básico “Entertainment” (US$ 89,99/mês) cobre totalmente as afiliadas locais da rede FOX e o FS1. A interface móvel da DirecTV se destaca pela velocidade relâmpago na troca de canais e por um DVR na nuvem ilimitado que mantém as gravações por até 9 meses, garantindo que sua coleção da Copa do Mundo permaneça totalmente acessível muito tempo depois da entrega do troféu final.

5. Peacock: O lar dos apaixonados pelo espanhol

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Comentários espanhóis cheios de energia e recursos inteligentes de visualização.
  • Por que é uma excelente opção: Para os fãs que querem vivenciar o torneio com a paixão incomparável da transmissão em espanhol, o Peacock é a referência. Com transmissão completa dos canais Telemundo Deportes e Universo, o plano Peacock Premium (US$ 10,99/mês) oferece todas as partidas ao vivo. O aplicativo conta com uma brilhante ferramenta “Catch-Up Fast Forward”, feita sob medida para usuários de dispositivos móveis; se você começar a assistir a uma partida atrasado, o aplicativo gera automaticamente um breve clipe de 5 minutos com todos os gols e cartões vermelhos anteriores antes de levá-lo diretamente para a transmissão ao vivo.

Os melhores aplicativos gratuitos e complementares

6. App Oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026™

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: Acompanhamento de dados em tempo real, ligas de fantasia e gerenciamento de ingressos.
  • Por que é um destaque: Completamente reformulado para o ciclo de 2026, esta é a ferramenta definitiva para usar junto com sua configuração de streaming. Embora não transmita jogos de 90 minutos ao vivo, ela acompanha os placares oficiais em tempo real, mapas de movimentação dos jogadores e programações localizadas dos Fan Festivals em todas as 16 cidades-sede. Ela também hospeda o Desafio Oficial da Chave da Copa do Mundo e serve como porta de acesso direta aos seus ingressos digitais para os estádios.

7. Tubi e YouTube: Destaques resumidos gratuitos

  • Plataformas: iOS, Android
  • Ideal para: quem cortou a TV a cabo e está com o orçamento apertado, mas quer acompanhar tudo sob demanda.
  • Por que é uma ótima opção: o Tubi, serviço de streaming gratuito da FOX com anúncios, apresenta uma seção dedicada à Copa do Mundo repleta de conteúdo de estúdio 24 horas por dia, 7 dias por semana, partidas históricas arquivadas e reprises completas de jogos sob demanda. Além disso, o YouTube é um dos principais parceiros do torneio de 2026, o que significa que os canais oficiais das emissoras disponibilizarão resumos estendidos gratuitos de 10 minutos das partidas poucos minutos após o apito final.

Comparação de aplicativos móveis para a Copa do Mundo de 2026

Aplicativo

Custo mensal

Cobertura de jogos ao vivo

Benefício exclusivo para celular

Fubo (Pro/Ultra)

US$ 73,99 – US$ 83,99

Todas as 104 partidas (em inglês e espanhol)

DVR na nuvem ilimitado e streaming em até 10 telas

Sling TV (Blue)

A partir de US$ 45,99

FOX e FS1 (em alguns mercados, com FOX local)

Oferece passes de curto prazo de 1, 3 e 7 dias

FOX One

US$ 5,99 – US$ 7,99 (estimado)

Todas as 104 partidas (apenas em inglês)

3 dias de teste gratuito, sobreposições de dados ao vivo

DirecTV Stream

A partir de US$ 89,99

FOX e FS1 (Telemundo/Universo via pacote adicional)

Streaming ilimitado fora de casa, DVR por 9 meses

Peacock (Premium)

US$ 10,99

Todas as 104 partidas (somente em espanhol)

Resumos interativos automáticos de 5 minutos

Copa do Mundo da FIFA 2026

Gratuito

Apenas resultados e estatísticas

Portal oficial de ingressos e Planejador de Torcedores

Tubi

Gratuito

Reprises gratuitas / Seleção de jogos de abertura em 4K

Central de torneios sob demanda 24 horas por dia, 7 dias por semana

📱 Dica profissional para dispositivos móveis: otimização de dados e bateria

Assistir a esportes ao vivo em alta definição pode facilmente consumir de 1,5 GB a 3 GB de dados por partida. Se você estiver assistindo fora da rede Wi-Fi, usando uma rede de celular, acesse as configurações de vídeo do seu aplicativo de streaming e altere manualmente a resolução de 1080p para 720p a 60 fps. A ação em campo continuará incrivelmente fluida, mas isso reduzirá seu consumo de dados e o gasto de bateria quase pela metade.

Assistir a jogos intensos de futebol internacional diretamente em um dispositivo móvel oferece flexibilidade incomparável para os entusiastas do esporte hoje em dia. Para elevar sua rotina de acompanhamento de jogos em dispositivos portáteis a um nível totalmente novo, combinar sua transmissão ao vivo com uma interface otimizada de apostas esportivas é altamente benéfico. Descubra nossa seleção dos melhores aplicativos de apostas para comparar interfaces de usuário e opções de pagamento rápido.

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