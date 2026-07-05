Gemini

Cobertura internacional da Copa do Mundo da FIFA 2026

A Copa do Mundo da FIFA 2026 está oficialmente a todo vapor na América do Norte, com as 48 seleções disputando atualmente a fase eliminatória das oitavas de final, em que cada partida é decisiva, rumo à final de 19 de julho. Como o torneio é co-sediado pelos EUA, Canadá e México, muitas dessas partidas decisivas, em que o perdedor está fora, começam bem no meio do horário normal de trabalho diurno.

Se você planeja assistir às partidas ao vivo entre uma reunião e outra, acompanhar finais dramáticas na prorrogação durante o intervalo do almoço ou assistir a uma tensa disputa de pênaltis no trajeto de volta para casa à noite, ter uma configuração móvel impecável no seu dispositivo iOS ou Android é absolutamente essencial.

A GOAL apresenta os melhores aplicativos móveis para assistir à ação ao vivo, capturar os melhores momentos instantaneamente e gerenciar suas chaves do torneio em qualquer lugar.





Os melhores aplicativos móveis para transmissão ao vivo

1. Fubo : o melhor serviço completo

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Cobertura completa em inglês e espanhol, sem concessões.

Por que é o vencedor: o Fubo reúne todas as quatro emissoras essenciais dos torneios dos EUA ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) em um único serviço digital. Seu aplicativo móvel é excepcionalmente bem elaborado e otimizado para transmissões esportivas com alta taxa de quadros. Mais importante ainda, o Fubo inclui um DVR na nuvem ilimitado no seu plano. Se uma partida decisiva começar enquanto você estiver longe da tela, basta tocar em “Gravar” diretamente do seu celular e assistir à reprodução completa, sem spoilers, no caminho de volta para casa.

2. Sling TV : a melhor opção econômica para quem quer cortar a TV a cabo

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Preços acessíveis e flexibilidade exclusiva de contratos de curto prazo.

Por que é uma vencedora: a Sling TV continua sendo a rainha indiscutível do streaming de TV ao vivo personalizável e econômico. Para acompanhar a Copa do Mundo, os usuários podem optar pelo plano Sling Blue (a partir de US$ 45,99–US$ 46/mês) para garantir acesso imediato ao FS1 e às afiliadas locais da FOX nos principais mercados designados. Melhor ainda: se você não quiser pagar por um mês inteiro, a Sling lançou passes de curto prazo altamente flexíveis de 1 dia (US$ 4,99) , 3 dias (US$ 9,99) e 7 dias (US$ 14,99) . Eles são perfeitos para acompanhar na hora jogos específicos da fase de grupos ou das eliminatórias, sem nenhum compromisso de longo prazo.

3. FOX One e aplicativo FOX Sports: o hub direto em inglês

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Transmissões em inglês direto ao consumidor e sobreposições modernas de estatísticas.

Por que é uma excelente opção: Como emissora oficial em inglês dos Estados Unidos, a FOX transmitirá todas as 104 partidas ao vivo. Seu novo aplicativo independente, o FOX One , funciona como um portal direto ao consumidor que permite que você assista a cada minuto de jogo sem precisar fazer login com uma assinatura de TV a cabo tradicional. A interface móvel está perfeitamente otimizada para smartphones, oferecendo widgets de dados interativos, conteúdo de vídeo vertical e um teste gratuito de três dias para você acompanhar o intenso fim de semana de abertura.

4. DirecTV Stream : a potência premium sem TV a cabo

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Confiabilidade de streaming de ponta e armazenamento ilimitado na nuvem com backup de dados.

Por que é uma excelente opção: se você quer a ampla cobertura e a estabilidade da TV convencional no seu celular, sem equipamentos pesados ou contratos, o aplicativo da DirecTV é uma potência premium. O plano básico “Entertainment” (US$ 89,99/mês) cobre totalmente as afiliadas locais da rede FOX e o FS1. A interface móvel da DirecTV se destaca pela velocidade relâmpago na troca de canais e por um DVR na nuvem ilimitado que mantém as gravações por até 9 meses, garantindo que sua coleção da Copa do Mundo permaneça totalmente acessível muito tempo depois da entrega do troféu final.

5. Peacock : O lar dos apaixonados pelo espanhol

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Comentários espanhóis cheios de energia e recursos inteligentes de visualização.

Por que é uma excelente opção: Para os fãs que querem vivenciar o torneio com a paixão incomparável da transmissão em espanhol, o Peacock é a referência. Com transmissão completa dos canais Telemundo Deportes e Universo, o plano Peacock Premium (US$ 10,99/mês) oferece todas as partidas ao vivo. O aplicativo conta com uma brilhante ferramenta “Catch-Up Fast Forward”, feita sob medida para usuários de dispositivos móveis; se você começar a assistir a uma partida atrasado, o aplicativo gera automaticamente um breve clipe de 5 minutos com todos os gols e cartões vermelhos anteriores antes de levá-lo diretamente para a transmissão ao vivo.

Os melhores aplicativos gratuitos e complementares

6. App Oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026™

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Acompanhamento de dados em tempo real, ligas de fantasia e gerenciamento de ingressos.

Por que é um destaque: Completamente reformulado para o ciclo de 2026, esta é a ferramenta definitiva para usar junto com sua configuração de streaming. Embora não transmita jogos de 90 minutos ao vivo, ela acompanha os placares oficiais em tempo real, mapas de movimentação dos jogadores e programações localizadas dos Fan Festivals em todas as 16 cidades-sede. Ela também hospeda o Desafio Oficial da Chave da Copa do Mundo e serve como porta de acesso direta aos seus ingressos digitais para os estádios.

7. Tubi e YouTube: Destaques resumidos gratuitos

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: quem cortou a TV a cabo e está com o orçamento apertado, mas quer acompanhar tudo sob demanda.

Por que é uma ótima opção: o Tubi , serviço de streaming gratuito da FOX com anúncios, apresenta uma seção dedicada à Copa do Mundo repleta de conteúdo de estúdio 24 horas por dia, 7 dias por semana, partidas históricas arquivadas e reprises completas de jogos sob demanda. Além disso, o YouTube é um dos principais parceiros do torneio de 2026, o que significa que os canais oficiais das emissoras disponibilizarão resumos estendidos gratuitos de 10 minutos das partidas poucos minutos após o apito final.

Comparação de aplicativos móveis para a Copa do Mundo de 2026

Aplicativo Custo mensal Cobertura de jogos ao vivo Benefício exclusivo para celular Fubo (Pro/Ultra) US$ 73,99 – US$ 83,99 Todas as 104 partidas (em inglês e espanhol) DVR na nuvem ilimitado e streaming em até 10 telas Sling TV (Blue) A partir de US$ 45,99 FOX e FS1 (em alguns mercados, com FOX local) Oferece passes de curto prazo de 1, 3 e 7 dias FOX One US$ 5,99 – US$ 7,99 (estimado) Todas as 104 partidas (apenas em inglês) 3 dias de teste gratuito, sobreposições de dados ao vivo DirecTV Stream A partir de US$ 89,99 FOX e FS1 (Telemundo/Universo via pacote adicional) Streaming ilimitado fora de casa, DVR por 9 meses Peacock (Premium) US$ 10,99 Todas as 104 partidas (somente em espanhol) Resumos interativos automáticos de 5 minutos Copa do Mundo da FIFA 2026 Gratuito Apenas resultados e estatísticas Portal oficial de ingressos e Planejador de Torcedores Tubi Gratuito Reprises gratuitas / Seleção de jogos de abertura em 4K Central de torneios sob demanda 24 horas por dia, 7 dias por semana