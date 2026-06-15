Os jornais holandeses apontam em massa o mesmo bode expiatório após o jogo Holanda x Japão: “Dramático!”

Após o término da partida entre Holanda e Japão (2 a 2), prevalece no país um sentimento de decepção. Em parte devido às substituições defensivas do técnico Ronald Koeman, a Seleção Holandesa perdeu a vantagem nos minutos finais, o que deixa um gosto amargo na estreia na Copa do Mundo.

Koeman é, portanto, o bode expiatório na mídia nacional. “Substituições dramáticas de Ronald Koeman prejudicam a seleção holandesa”, titula Valentijn Driessen em sua análise no De Telegraaf. O chefe da seção de futebol considera o 2 a 2 “totalmente desnecessário”.

“A Oranje desperdiçou a vantagem, principalmente por causa das substituições covardes do técnico Ronald Koeman quando o placar estava 2 a 1. Em vez de pressionar após o 2 a 1, a Oranje recuou e Koeman trocou sua equipe da partida da Copa do Mundo. Ele tirou toda a velocidade do campo com Cody Gakpo, Donyell Malen e Summerville e optou por garantir a vantagem.”

“Os acentos defensivos extras vieram com Teun Koopmeiners como ponta direita e, com Nathan Aké, Koeman colocou mais um zagueiro. O fato de o 2 a 2 aos 89 minutos ter sido um cabeceio japonês, que foi desviado e, por isso, mudou de direção, não importou. A seleção holandesa pediu para ser pressionada pelo Japão e, com isso, atraiu todos os problemas para si”, reclama Driessen.

O Trouw concorda e também classifica as substituições de Koeman como “dramáticas”. “O técnico decidiu fazer substituições defensivas para consolidar a vitória, mas o resultado foi que a Holanda recuou cada vez mais. E os japoneses avançaram cada vez mais. Isso foi punido a um minuto do fim, quando Daichi Kamada enganou Verbruggen com uma cabeçada. Isso torna as falhas de Malen e as defesas de Suzuki ainda mais dolorosas.”

O De Volkskrant também atribui o empate no final da partida a Koeman. “As substituições tiveram um desfecho dramático, com destaque para o apático Memphis Depay. O Japão pressionou e marcou, curiosamente, após um cabeceio do ágil Koki Ogawa (NEC), que ganhou a bola no ar de Virgil van Dijk e viu seu cabeceio ser desviado pelo companheiro Daichi Kamada”, afirma Willem Vissers.

Para a seleção holandesa, no entanto, ainda não há motivo para alarme, constatam os jornais. Com jogos da fase de grupos contra a Suécia e a Tunísia, a Oranje ainda tem tudo nas próprias mãos. No próximo sábado, a equipe terá, portanto, que mostrar que possui resiliência.