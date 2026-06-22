Os infortúnios nunca vêm sozinhos... Ayman Hussein agrava as dificuldades do Iraque diante da França

O atacante iraquiano Ayman Hussein agravou as dificuldades da seleção de seu país na partida contra a França, na madrugada desta terça-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026.

Ayman Hussein sofreu uma lesão logo no início da partida e deixou o campo aos 26 minutos, sendo substituído por seu companheiro Ali Al-Hammadi.

Essa lesão ocorreu apenas 12 minutos após o primeiro gol da França, marcado por Kylian Mbappé, capitão dos “Les Bleus” e astro do Real Madrid, com um chute forte de fora da área.

Ayman Hussein é considerado uma das principais estrelas da seleção do Iraque e já havia balançado as redes nesta Copa do Mundo, ao marcar o único gol dos “Leões do Eufrates” na derrota na primeira rodada para a Noruega (4 a 1).

A seleção do Iraque disputará a partida da terceira rodada contra o Senegal na noite da próxima sexta-feira, buscando realizar o grande sonho de se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo.