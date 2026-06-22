Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Os infortúnios nunca vêm sozinhos... Ayman Hussein agrava as dificuldades do Iraque diante da França

França x Iraque
França
Iraque
Copa do Mundo
A. Hussein
França
Iraque
EUA

Apenas 12 minutos após o gol de Mbappé

O atacante iraquiano Ayman Hussein agravou as dificuldades da seleção de seu país na partida contra a França, na madrugada desta terça-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026.

Ayman Hussein sofreu uma lesão logo no início da partida e deixou o campo aos 26 minutos, sendo substituído por seu companheiro Ali Al-Hammadi.

Essa lesão ocorreu apenas 12 minutos após o primeiro gol da França, marcado por Kylian Mbappé, capitão dos “Les Bleus” e astro do Real Madrid, com um chute forte de fora da área.

Ayman Hussein é considerado uma das principais estrelas da seleção do Iraque e já havia balançado as redes nesta Copa do Mundo, ao marcar o único gol dos “Leões do Eufrates” na derrota na primeira rodada para a Noruega (4 a 1).

A seleção do Iraque disputará a partida da terceira rodada contra o Senegal na noite da próxima sexta-feira, buscando realizar o grande sonho de se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
França crest
França
FRA
Copa do Mundo
Senegal crest
Senegal
SEN
Iraque crest
Iraque
IRQ
Publicidade