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O ponta francês Désiré Doué não pôde disputar o confronto contra a Turquia na Liga das Nações, por sentir dores na musculatura posterior da coxa da perna direita, em um novo revés para o técnico Luis Enrique.

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O jornal Sport informou que o Paris Saint-Germain continua acumulando problemas físicos. O último a acender o alerta foi Désiré Doué, que ficou de fora da lista da seleção da França para o duelo contra a Turquia, na noite de domingo.

O ponta sentiu dores nos músculos posteriores da coxa da perna direita durante as horas que antecederam a partida, e o técnico Zinédine Zidane preferiu não arriscá-lo, segundo informou a imprensa francesa.

A ausência do jogador do Paris Saint-Germain acontece após o incidente violento que ele sofreu durante a partida contra a Itália, quando recebeu uma pancada forte que causou dano em um de seus dentes.

Doué precisou receber atendimento médico antes de, posteriormente, ser confeccionada para ele uma proteção especial para evitar que sofresse novos problemas. Ainda assim, sua ausência no confronto contra a Turquia não está ligada a esse episódio de forma alguma, e sim a novas dores musculares.

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A lesão de Doué representa mais um revés para o Paris Saint-Germain, que atravessa um período extremamente difícil nesse aspecto, embora a extensão dos problemas físicos que afligem o ex-jogador do Rennes ainda não esteja clara.

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O técnico Luis Enrique se vê limitado há semanas por uma longa lista de ausências, que não para de aumentar.

Desde a grave lesão sofrida por Kvaratskhelia diante do Barcelona, até os problemas físicos enfrentados sucessivamente por Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes e Achraf, que foi o último a se juntar à lista de desfalques.

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O acúmulo desses reveses representa uma grande dificuldade para o técnico Enrique na hora de fazer o rodízio entre os jogadores e, mesmo assim, o Paris Saint-Germain segue liderando o cenário tanto no Campeonato Francês quanto na Liga dos Campeões da Europa.