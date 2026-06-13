Os fatos do início... O Brasil recorre a uma lei assustadora e o Marrocos busca uma solução para seu impasse

Todos os olhares estão voltados para o esperado confronto entre a seleção brasileira e a marroquina na primeira rodada da disputa do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026, em um jogo que reúne a seleção mais vitoriosa da história do torneio e uma das mais destacadas do continente africano nos últimos anos.

A partida tem especial importância para ambas as equipes: o Brasil entra na competição em busca de seu sexto título mundial, enquanto o Marrocos busca continuar a escrever história após a conquista excepcional alcançada na Copa do Mundo de 2022, quando se tornou a primeira seleção árabe e africana a chegar às semifinais.

Recorde brasileiro que não para

A seleção brasileira continua a reforçar seu recorde único como a única seleção a participar de todas as edições da Copa do Mundo desde o início do torneio em 1930, disputando em 2026 sua 23ª participação consecutiva.

Embora a “Seleção” não tenha apresentado seu melhor desempenho nas eliminatórias, terminando em quinto lugar, a Confederação Brasileira de Futebol apostou na experiência do técnico italiano Carlo Ancelotti para levar a equipe de volta à disputa pelo título mundial, ausente desde 2002.

Mas o que dá aos brasileiros um pouco mais de confiança antes do confronto com o Marrocos é seu histórico excepcional nas partidas de estreia da Copa do Mundo, já que não sofreram nenhuma derrota em seu primeiro jogo no torneio desde a edição de 1934, de acordo com as estatísticas do “Squawka”.

E nas últimas 20 partidas de estreia na Copa do Mundo, o Brasil conquistou 17 vitórias contra 3 empates, sem nenhuma derrota, o que torna o confronto contra o Marrocos uma oportunidade de estender essa sequência histórica para 21 partidas consecutivas ao longo de 92 anos.

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Superioridade clara diante das seleções africanas

Historicamente, o Brasil possui grande vantagem em seus confrontos contra seleções africanas na Copa do Mundo, tendo conquistado a vitória em 7 das 8 partidas disputadas.

A única seleção que conseguiu derrotar a seleção brasileira foi a de Camarões, que conquistou uma vitória histórica por 1 a 0 durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A seleção marroquina espera seguir os passos dos “Leões Indomáveis” e se tornar apenas a segunda seleção africana a conseguir derrotar o Brasil na história da Copa do Mundo.

Marrocos busca quebrar a maldição do início

Por outro lado, a seleção marroquina chega ao torneio com grande confiança, graças aos resultados notáveis dos últimos anos, além de ter chegado à final da Copa Africana das Nações de 2025, embora o título ainda esteja em aberto.

Apesar do grande avanço que os “Leões do Atlas” vêm vivendo, há um número negativo que persegue a seleção marroquina em suas participações na Copa do Mundo: ela nunca conseguiu vencer em nenhuma partida de estreia na Copa do Mundo, segundo o “Squawka”.

Em suas seis participações anteriores, o Marrocos perdeu três partidas de estreia e empatou em outras três, de modo que a primeira vitória no início de sua trajetória na Copa do Mundo continua sendo uma meta adiada até o momento.