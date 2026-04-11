Os espectadores do jogo Heracles x Ajax se incomodam em massa com a mesma coisa em apenas dois minutos

A partida entre Heracles Almelo e Ajax já causou irritação entre os telespectadores poucos minutos após o pontapé inicial. Nas redes sociais, chove reclamações sobre as camisas escolhidas, que, segundo muitos, são praticamente impossíveis de distinguir na televisão.

O sentimento entre torcedores e telespectadores neutros é claro: a escolha dos uniformes causa confusão. A combinação da camisa titular predominantemente preta e branca do Heracles com a terceira camisa do Ajax, em tom creme, é considerada infeliz.

“A camisa azul de visitante do Ajax não contrastava suficientemente bem com o uniforme preto e branco do Heracles, segundo a KNVB”, explica a associação de torcedores Ajax Life no X, acrescentando sarcasticamente: “Felizmente, a cor da terceira camisa é bem fácil de distinguir!”

No X, os espectadores expressam em massa sua frustração. Maris escreve: “Eles poderiam ter usado outras camisetas.”

Outro usuário também não entende muito bem a escolha: “Quem pensou nisso? Branco e branco.”

Stefanovic concorda e comenta: “Essas camisas do #HerAja são parecidas demais.”

Phyllis comenta com cinismo: “Ótimo, branco contra creme 🙄.”

Outros espectadores optam pelo humor. Mika024 escreve: “Ótima escolha de roupa.” Já Tim comenta: “Um daltônico vê o mesmo que a gente nas camisetas #heraja.”

Por fim, Mouzzi resume o problema de forma concisa: “Boa combinação de cores, mas é preciso olhar com muita atenção para saber quem é quem.”