Os dois irmãos jogadores de futebol de Roterdã que se preparam para sua primeira Copa do Mundo

No dia 15 de junho, Cabo Verde, com seis jogadores nascidos na Holanda no elenco, enfrenta a Espanha, atual campeã europeia. Nesta matéria de fundo, o Voetbalzone, com base em duas entrevistas separadas realizadas em 2025, destaca os irmãos Duarte, que veem seu sonho de disputar a Copa do Mundo se tornar realidade.

Sidny Lopes Cabral (Benfica), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Deroy Duarte (Ludogorets), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Garry Rodrigues (Apollon Limassol) e Dailon Livramento (Casa Pia) farão com que, neste verão, Roterdã torça um pouco mais forte pela Cabo Verde.

Spangen

Para Laros (29) e Deroy (26), isso é um sonho que se torna realidade. Eles cresceram em Spangen e depois se mudaram para Schiedam. Deroy, o caçula dos irmãos Duarte, contou no ano passado por que o futebol desempenha um papel tão central na família deles.

“Temos um pai fanático, que está sempre envolvido com futebol. Ele nos levava desde pequenos para o Het Kasteel e o De Kuip. Por isso, logo passamos a adorar o esporte. Ao mesmo tempo, quase não tínhamos outra escolha. Meu pai assistia a quase todos os jogos, então o futebol estava sempre presente. Ele nos transmitiu esse amor pelo esporte.”

Os irmãos Duarte passavam horas na Mariaplein, em Spangen. Laros, que é mais de dois anos mais velho, sempre foi visto como o maior talento. Nas seleções de base da Holanda, o jogador de Roterdã foi preferido a Frenkie de Jong. Ainda jovem, ele teve a chance de assinar com o Tottenham Hotspur, mas acabou optando pelo PSV.

Laros sabe muito bem que ambos trilharam caminhos próprios para conseguir um bom contrato no exterior e chegar à seleção nacional de Cabo Verde. “Eu sempre fui promovido de categoria e me destacava na base do Sparta. Com o Deroy, isso não aconteceu inicialmente e, por isso, ele ficou um pouco mais na minha sombra. Mais tarde, ele se destacou.”

“Pode parecer estranho, mas talvez a minha transferência para o PSV tenha sido, de certa forma, benéfica para o Deroy. Com isso, no Sparta, as pessoas passaram a nos comparar menos. Quando comecei a jogar em Eindhoven, as coisas avançaram muito rápido para o meu irmão. No fim das contas, ele chegou ao futebol profissional ainda mais jovem. Desejamos tudo um ao outro, até mais do que desejamos para nós mesmos.”

Deroy destacou, acima de tudo, que é muito grato ao irmão mais velho. “Minha família e eu achamos até que o Laros me salvou uma vez. Foi no Sparta C2. Eu estava prestes a ser dispensado, jogava pouco e meu percentual de gordura corporal estava alto demais. Achamos que, graças ao Laros, recebi o benefício da dúvida.”

Tudo se encaixou quando, alguns anos depois, os irmãos jogaram juntos na equipe principal do Sparta. Um momento de grande satisfação para Laros. “Como se fosse o destino. De volta ao antigo clube e, ainda por cima, com meu irmão mais novo. Aquela promoção em 2019 foi, portanto, inesquecível.”

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Sonhos cabo-verdianos

Após deixarem o Sparta, os irmãos Duarte se tornaram excelentes meio-campistas da Eredivisie. Laros jogou no FC Groningen, Deroy vestiu a camisa do Fortuna Sittard. Juntos, os irmãos somam mais de 400 partidas no futebol profissional holandês.

Deroy, que jogou nas categorias de base da seleção holandesa ao lado de Justin Kluivert, Donyell Malen, Cody Gakpo e Noa Lang, foi o primeiro Duarte a mudar de seleção. Ele estreou em março de 2022, aos 22 anos, na seleção de Cabo Verde e já soma 30 partidas pela seleção.

Laros, que jogou no meio-campo com Abdelhak Nouri e De Jong, seguiu o mesmo caminho em janeiro de 2024 e atualmente conta com 17 partidas pela seleção de Cabo Verde. O próximo verão deve ser o ponto alto de sua carreira. “A Copa Africana de Nações foi um sonho que se tornou realidade, mas ir à Copa do Mundo junto com meu irmãozinho é o máximo.”

É bem possível que haja contato entre jogadores de diferentes países durante a prestigiosa fase final no Canadá, México e Estados Unidos. “Tenho contato diário com o Noa Lang. Ele é um grande amigo meu. Com os demais, converso esporadicamente, principalmente pelo Instagram”, disse Deroy.

É improvável que Cabo Verde e a Holanda se enfrentem neste Mundial. Os Tubarões Azuis vão disputar o Grupo H contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. Um grupo aparentemente forte, mas só a qualificação já é um marco histórico para a seleção com influência de Roterdã.

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Excelente forma

De forma alguma a falta de forma é o problema dos irmãos Duarte neste verão. Deroy disputou nada menos que 56 (!) partidas oficiais pela Ludogorets na última temporada, nas quais marcou três gols e deu três assistências.

Laros disputou 33 partidas oficiais pelo Puskás e deu seis assistências. No amistoso contra a Sérvia (vitória por 3 a 0), ele marcou seu primeiro gol pela seleção na semana passada.

Na quarta-feira, a seleção de Cabo Verde chegou aos Estados Unidos. Lá, a equipe ainda disputará um amistoso contra as Bermudas, após o qual, na segunda-feira, 15 de junho, aguarda a estreia na Copa do Mundo contra a Espanha.

Nas próximas semanas, veremos qual será o papel dos Duarte na seleção cabo-verdiana, mas a história deles já está escrita. E essa história só pode ficar ainda mais bonita se os simpáticos rotterdames conseguirem realmente causar uma surpresa na Copa do Mundo.

De qualquer forma, a cidade natal dos irmãos jogadores de futebol se prepara para uma festa cabo-verdiana. A Praça Schouwburgplein será transformada em uma Fanzone da Copa do Mundo, onde será transmitida a partida de abertura contra a La Roja.

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