Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, enfrenta um novo desafio na escolha de sua próxima lista de convocados, diante da continuidade da ausência de vários jogadores titulares por conta de lesões, isto antes do anúncio dos nomes convocados na próxima sexta-feira.

Zidane já havia lidado com circunstâncias parecidas durante a última data Fifa de setembro, quando precisou contornar as ausências de William Saliba e Aurélien Tchouaméni, antes de a elas se somar Ibrahima Konaté, substituído na lista por Lény Yoro.

Segundo a rede "Foot Mercato", no miolo da defesa, William Saliba ainda segue distante de retornar aos gramados por algumas semanas, e Maxence Lacroix está fora por conta de uma ruptura nos tendões do joelho, lesão que pode afastá-lo até o fim do ano.

Três vagas na linha defensiva parecem definidas para Dayot Upamecano, Jérémie Jacquet e Ibrahima Konaté, enquanto a quarta vaga permanece em disputa entre Lény Yoro, que não apresentou o nível esperado com o Manchester United, mas que teve destaque com a seleção francesa no mês passado, e Lucas Hernández, que convenceu em suas últimas participações pelo Paris Saint-Germain, além de Wesley Fofana, que fez uma atuação marcante diante do Manchester United no último sábado.

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Na lateral direita, pairam dúvidas sobre a situação de Jules Koundé, após ele ter desfalcado o Barcelona nas partidas contra o Real Madrid e o Paris Saint-Germain por conta de uma entorse no tornozelo, o que pode abrir a porta para o retorno de Pierre Kalulu a essa posição.

Já a segunda opção na lateral direita ainda é difícil de definir, diante da redução da participação de Malo Gusto no Chelsea, e, apesar da melhora notável no nível de Jonathan Clauss no Nice, ele não se encaixa totalmente nos critérios de Zidane, que coloca a construção da equipe para o futuro entre suas prioridades.

Benjamin Pavard também está fora por lesão, enquanto Andy Diouf poderia representar uma opção adicional para essa posição, mas Zidane insistiu durante a primeira data Fifa em contar com ele na lateral esquerda.

Dembélé e Olise ficam de fora?

No meio-campo, as chances de Manu Koné se recuperar da lesão na coxa antes da próxima data Fifa parecem pequenas, mas Zidane aguarda o retorno de Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery e Adrien Rabiot, que conseguiu marcar um gol com a camisa do Milan no dérbi diante da Inter no último sábado, encerrado com a vitória de sua equipe por 3 a 1.

Espera-se que Eduardo Camavinga e Lucas Da Cunha mantenham seus lugares na lista, e o fato de Zidane ter contado com Rayan Cherki no meio-campo durante a última data Fifa reduz as possibilidades de grandes mudanças nessa posição.

No ataque, o treinador francês dispõe de diversas opções, mas pode ser obrigado a recorrer a alguns nomes inesperados, depois que a lista anterior teve a convocação de Esteban Lepaul, diante do grande número de lesões que atingem os jogadores ofensivos.

Ousmane Dembélé está fora dos planos, enquanto pairam dúvidas sobre a situação de Michael Olise, que se lesionou na partida diante do Dortmund no último sábado, e Esteban Lepaul sofre com uma lesão no tornozelo esquerdo.

Essas circunstâncias abrem a porta para a possibilidade do retorno de Marcus Thuram, atacante da Inter de Milão, que vem apresentando bons níveis no último período, algo apontado pelo canal Téléfoot como uma das opções postas diante de Zidane para suprir as ausências ofensivas.

Por outro lado, a estreia de Eli Junior Kroupi pela seleção francesa pode ser adiada, apesar da grande expectativa por sua convocação, depois de ele ter ficado afastado dos gramados por alguns meses por conta de lesão. Ainda assim, o atacante do Bournemouth começou a recuperar sua condição gradualmente e conseguiu dar uma assistência durante sua participação, que durou apenas 22 minutos, diante do Leeds nesta semana.