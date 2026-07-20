A cada conquista histórica da seleção espanhola, as ruas de Madri se transformam em um palco ao ar livre para as comemorações, mas, desta vez, o cenário parece ainda mais excepcional. Após conquistar o título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, os campeões da “La Roja” se preparam para comemorar em meio a centenas de milhares de torcedores, em uma noite que combina futebol e música, com a participação de alguns dos maiores astros da música espanhola, além de várias surpresas preparadas pela Federação Espanhola de Futebol.

E, como é costume após cada grande título conquistado pela seleção espanhola, os torcedores terão a oportunidade de se aproximar dos jogadores durante o desfile da vitória, marcado para segunda-feira, 20 de julho. Os campeões mundiais já retornaram à Espanha, onde o programa de comemorações começa com visitas a várias instituições oficiais, antes de seguirem para a famosa Praça de Cibeles, na capital Madri, que sediará a maior celebração popular.

Um enorme palco, montado especialmente para a ocasião, estará à espera da seleção, em meio aos gritos da torcida e às comemorações pela conquista da segunda estrela na história do futebol espanhol. O clima de festa não se limitará à presença dos jogadores e da comissão técnica, já que a seleção espanhola anunciou, por meio de suas contas oficiais nas redes sociais, a lista de artistas que animarão a festa, assim como aconteceu durante a comemoração do título do Campeonato Europeu de 2024, quando Isabel Ayoun e Aitana participaram da celebração.

A lista de artistas participantes deste ano inclui Ardi Bogotá, Aitana, Ana Mina, Lola Indigo e Viva Suecia, além de outros nomes, enquanto a Federação Espanhola confirmou que a cerimônia contará com mais surpresas que ainda não foram reveladas, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

Vários artistas reagiram ao anúncio oficial nas redes sociais. Ana Mina, em referência à sua nova música em parceria com Lola Indigo, escreveu: “A noite toda é de vocês”, expressando sua alegria pela conquista da seleção.

Por sua vez, a conta oficial do artista Ardi Bogotá publicou um tuíte que dizia: “Solte os cães nos campeões do mundo”, em uma mensagem comemorativa que gerou grande repercussão entre o público.

Naturalmente, Aitana não ficou de fora desse evento, já que sua música “Superstrela” se tornou o hino não oficial da seleção espanhola, com os jogadores costumando comemorar com ela após cada vitória da “La Roja”. Durante a trajetória da seleção rumo ao título, a música ressoou nos vestiários após as vitórias sobre as seleções de Portugal, Bélgica e França, e também após a vitória na final contra a Argentina.

As comemorações não se limitarão apenas às apresentações musicais, já que a Praça de Cibeles contará com shows e ritmos animados liderados por três DJs: Parci, Alex Martini e DJ Paoli, a partir das 18h, ou seja, três horas antes da chegada da delegação da seleção ao local da comemoração.

A conta oficial da seleção espanhola na plataforma “X” publicou uma mensagem dizendo: “Quando Barsi, Alex Martini e DJ Paoli assumirem o comando das batidas, fica claro... ninguém vai ficar parado”.

Esse clima lembra a comemoração da seleção egípcia após sua participação histórica na Copa do Mundo de 2026, quando foi realizada uma grande cerimônia de homenagem que contou com a presença dos jogadores da seleção acompanhados de seus familiares no campo, enquanto o artista Tamer Hosny animava a festa diante de uma grande multidão.

A seleção egípcia havia encerrado sua participação histórica na fase final da Copa do Mundo de 2026 ao chegar às oitavas de final, antes de ser eliminada do torneio após uma derrota emocionante para a seleção argentina, por 3 a 2, em uma das partidas mais emocionantes da competição.