Os benefícios do adiamento do clássico: o Al Ahli recupera Mendy antes do confronto com o Al Feiha

O Al Ahli recuperou seu goleiro senegalês Édouard Mendy, poucos dias antes de encarar o Al Fayha pela Liga Roshn Saudita.

O Al Ahli visita o Al Fayha na próxima segunda-feira, no estádio da Cidade Esportiva de Al Majma'ah, pela décima rodada da Liga Roshn.

E 72 horas antes da partida, o jornalista saudita Mishal Al Otaibi anunciou que Mendy está apto para atuar diante do Al Fayha, já que participou dos treinamentos coletivos após se recuperar da lesão que sofreu no período recente.

O goleiro senegalês havia desfalcado o "Al Raqi" nos confrontos contra o Al Fateh, na oitava rodada da Liga Roshn, e contra o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

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Mendy também deveria ficar de fora do clássico contra o rival tradicional Al Nassr, que estava marcado para ontem, quinta-feira, antes de ser adiado para o próximo mês de março.

Vale lembrar que o jogador de 34 anos atuou em 9 partidas com o Al Ahli desde o início da atual temporada, nas quais sofreu 13 gols, mantendo a meta inviolada em apenas 3 jogos.