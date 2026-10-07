Mohamed Al-Owais, goleiro da seleção da Arábia Saudita, revelou os bastidores da conquista do título da Copa do Golfo Árabe, o "Golfo 27", pela seleção saudita, destacando que o apoio da torcida e as orações de sua família tiveram um papel importante em ajudar os jogadores a superarem a pressão e a decidirem o campeonato.

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Al-Owais disse, em declarações pela rede de canais "Al-Kass" após a conquista: "As orações dos meus pais, da minha esposa, dos meus filhos e da torcida nos ajudaram, e a pressão nos campeonatos do Golfo é muito grande".

E acrescentou o goleiro da seleção saudita: "Nossa torcida resolveu em 10 minutos e colocou as coisas em ordem, e depois nossos jogadores dominaram por 80 minutos", em referência ao grande papel desempenhado pela torcida no apoio à seleção saudita durante a partida final contra os Emirados Árabes Unidos.

A seleção da Arábia Saudita havia conquistado o título do Golfo 27 após vencer os Emirados Árabes Unidos pelo placar de 2 a 0 na partida final, ficando com o campeonato diante de sua torcida, depois de ter feito uma campanha de destaque, na qual manteve o gol invicto.

Al-Owais encerrou sua fala definindo os próximos objetivos da seleção saudita, afirmando: "Espero que conquistemos a Copa da Ásia e que nos classifiquemos para a Copa do Mundo", enfatizando que a conquista no Golfo representa um passo importante rumo à realização das ambições da seleção saudita nos próximos compromissos.