Os árbitros favorecem a Argentina? O zagueiro da seleção argentina responde à pergunta delicada

Lisandro Martínez, zagueiro da seleção argentina, entrar na polêmica sobre a arbitragem que surgiu após o confronto de sua seleção contra o Egito (3 a 2), nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que o foco dos “dançarinos do tango” está totalmente voltado para o confronto contra a Suíça nas quartas de final, e não para as especulações fora de campo.

Martínez foi questionado pelo jornal espanhol “AS” sobre se acreditava que os árbitros favoreciam a seleção argentina, e sua resposta foi categórica: “Não tenho nada a dizer. Os árbitros estão fazendo um excelente trabalho. São vocês (jornalistas) que criam a polêmica. Nós estamos focados em dar o nosso melhor em campo”.

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Sobre os preparativos da Argentina para o próximo confronto, o zagueiro do Manchester United declarou: “Estamos focados na Suíça e em nós mesmos. Nosso objetivo é sempre continuar evoluindo. Melhoramos a cada partida. Sempre há espaço para melhorias”.

Martínez enfatizou que a seleção argentina busca representar sua torcida da melhor maneira possível, dizendo: “Somos uma equipe que representou muito bem o povo argentino e, desde o início, queríamos que os torcedores estivessem ao nosso lado. Enfrentamos cada partida individualmente e queremos melhorar a cada jogo”.

Ele também reconheceu que há alguns aspectos que precisam ser aprimorados, especialmente na defesa, afirmando: “Não gostamos de levar gols, por isso precisamos estar mais concentrados. É melhor que isso aconteça agora, para que possamos estar mais concentrados nas fases finais do torneio”.



