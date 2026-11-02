A nona rodada da Liga Joy de Elite Sub-21 foi marcada pelo brilho de várias jovens promessas, depois que cinco jogadores roubaram a cena com suas contribuições ofensivas, com destaque para os autores de dois gols, que lideraram suas equipes em confrontos difíceis, ao lado de nomes que conseguiram deixar sua marca com um gol decisivo.
Abdulrahman Al-Anzi comanda o Al-Nassr e dobradinha de Vizcaíno se destaca com o Al-Najma
Abdulrahman Al-Anzi, jogador do Al-Nassr, se impôs entre os principais destaques da rodada, depois de marcar dois gols na vitória de sua equipe sobre o Al-Khaleej por 2 a 0, sendo o autor da marca mais evidente no triunfo do Al-Alami fora de casa.
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Ronald Vizcaíno também brilhou com a camisa do Al-Najma e marcou uma dobradinha apesar da derrota de sua equipe para o Al-Qadsiah pelo placar de 2 a 3, confirmando sua presença ofensiva apesar do tropeço de sua equipe no confronto.
Abdulmajeed Sharif e Musa Adam seguem em grande fase
Pelo Al-Taawoun, Abdulmajeed Sharif se destacou ao marcar dois gols na vitória sobre o Al-Watan pelo placar de 2 a 0, liderando sua equipe na conquista dos três pontos e colocando seu nome entre os principais destaques da rodada.
Já Musa Adam, atacante do Al-Ahli, marcou um gol no empate contra o Al-Ittihad pelo placar de 1 a 1, mantendo sua presença goleadora com a equipe ao longo das disputas do campeonato.
Daniel Al-Habib dá um impulso ofensivo ao Al-Feiha
A lista dos principais destaques se completou com Daniel Al-Habib, jogador do Al-Feiha, que marcou um gol na emocionante vitória sobre o Al-Kholood pelo placar de 3 a 2, contribuindo para decidir um confronto que foi marcado por grande equilíbrio entre as duas equipes.
O restante dos resultados da rodada teve a vitória do Damac sobre o Al-Akhdoud por 3 a 2, do Al-Wehda sobre o Al-Orobah por 1 a 0, do Al-Ettifaq sobre o Al-Ansar por 2 a 1, do Al-Fateh sobre o Al-Faisaly por 3 a 0, e do Al-Riyadh sobre o Al-Hazem por 1 a 0, enquanto os confrontos entre Al-Jabalain e Neom terminaram em empate sem gols, assim como Al-Tadhamon e Al-Hilal sem gols, conforme o resultado informado.