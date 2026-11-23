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Peter Bosz, técnico do PSV, elogiou o colega português José Mourinho, treinador do Real Madrid, antes do aguardado confronto entre as duas equipes pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, marcado para esta terça-feira.

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Nesta segunda-feira, na entrevista coletiva que antecede a partida no Santiago Bernabéu, Bosz afirmou não ter nenhuma crítica a Mourinho. Pelo contrário, ele o considera um dos treinadores com cuja experiência se pode aprender e ressaltou que o sucesso contínuo do português reflete sua capacidade de evoluir e de se adaptar a diferentes circunstâncias.

O treinador holandês acrescentou: “Mourinho também tem um estilo próprio, fácil de reconhecer. Ele prepara muito bem os seus jogadores, e sabemos o que esperar dele. Não acredito que alguém consiga conquistar tanto sucesso sem continuar evoluindo, e eu faço o mesmo: tento aprender”.

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E prosseguiu: “Ele tem certos princípios, e é impressionante o que conquistou ao longo da carreira. Não se chega lá sem se adaptar a situações novas. Quero aprender com ele, e dá para tirar proveito das suas lições. Eu estudava o que ele dizia, e essa é a mensagem que tento passar aos jogadores do meu time. É um treinador extremamente interessante”.

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Bosz enfatizou que as diferenças de personalidade e de filosofia em relação a Mourinho não significam que exista um desentendimento entre os dois: “Não tenho nenhum comentário negativo sobre ele. Somos duas personalidades diferentes, e ele precisa fazer o que considera adequado para vencer, enquanto eu tenho outra filosofia. Não estou dizendo que ele trabalha de forma errada, mas eu trabalho de um jeito diferente. Somos completamente diferentes, mas eu o respeito muito”.

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O momento do Real e os 4 a 1 sobre o Liverpool: a surpresa vai se repetir?

Sobre o momento vivido pelo Real Madrid antes do duelo, o técnico do PSV disse: “Acho que eles jogam um bom futebol. Conquistaram 9 vitórias, algumas delas nos minutos finais, e isso é positivo, porque mostra a capacidade de continuar lutando até o fim pela vitória”.

Ele acrescentou que sua equipe está acostumada a jogar em grandes estádios, já que disputou a Champions League nas últimas quatro temporadas, e explicou: “O Santiago Bernabéu é excepcional, mas já jogamos em outros grandes estádios”.

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Bosz relembrou a vitória de sua equipe por 4 a 1 sobre o Liverpool na temporada passada como uma experiência que dá confiança aos jogadores antes de enfrentar o Real Madrid, mas ressaltou que são jogos completamente diferentes: “Foi um grande sucesso, mas esta é outra partida, que não tem relação com aquele confronto. Parte da preparação passa pela confiança, e precisamos ter muita. Temos 4 pontos, mas ainda temos chances pela frente. Precisamos dar tudo o que temos e não podemos ser passivos demais”.

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“O perigo de Mbappé? Sabemos o que fazer”

Sobre como lidar com o perigo representado por Kylian Mbappé, o treinador holandês explicou que seus jogadores têm plena consciência do tamanho do desafio: “Todo mundo conhece Kylian Mbappé, e acho que não preciso dizer muita coisa para motivar os jogadores. Eles conhecem os jogadores do Real Madrid e sabem exatamente o que precisam fazer amanhã”.

Ao falar de seu plano para a partida, Bosz afirmou que procura se adaptar ao adversário sem abrir mão da identidade da equipe: “Sempre tento me adaptar ao adversário, e fizemos isso no jogo do último fim de semana, mas temos a nossa filosofia de jogo, que quero preservar. Mesmo assim, precisamos nos adaptar, principalmente diante do Real Madrid, porque é um time muito forte e com jogadores de enorme potencial”.

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Ele encerrou reforçando que sua filosofia se baseia em confiar na capacidade dos jogadores e em ter coragem, mesmo nas circunstâncias mais difíceis: “Temos de jogar com coragem, eu não sou uma pessoa passiva. No futebol, às vezes você perde, mas precisa se recuperar. Você pode sofrer um gol durante a partida, mas tem de tentar reagir. Temos um bom time e jogadores de grande potencial, fizemos bons jogos fora de casa na Champions League e vamos fazer o mesmo amanhã”.

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