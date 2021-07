Os 22 convocados da seleção argentina para a Olimpíada de Tóquio

A Albiceleste vai em busca de repetir os feitos de 2004 e 2008, quando ficou com a medalha de ouro

O torcedor argentino já sabe quais serão os seus representantes para a modalidade do futebol masculino dos Jogos de Tóquio. Os argentinos chegarão para o torneio com a missão de repetirem as medalhas de ouro conquistadas em 2004 e 2008.

Técnico da seleção olímpica argentina, Fernando Batista esperou um ano para fazer cortes e ajustes em sua pré-lista de 50 convocados. Por causa do adiamento em decorrência da pandemia de coronavírus, nomes maiores de 23 anos que eram considerados para o torneio, como Carlos Tévez, Maxi Rodríguez e Javier Mascherano (este último, inclusive já se aposentou do futebol) não estarão na Olimpíada.

Sem poder convocar jogadores e clubes envolvidos no mata-mata da Libertadores (como Enzo Pérez e Carlos Izquierdoz), no final das contas a jovem Albiceleste terá apenas um atleta para uma das três vagas destinadas aos maiores de 23 anos: Jeremías Ledesma, goleiro do Cádiz. Lucas Alario, uma das opções para as vagas, sofreu uma lesão e por isso está ausente da lista.

A continuación, los 22 convocados por el entrenador Fernando Batista para representar a la Selección @Argentina en los Juegos Olímpicos #Tokyo2020



✍ ¡Acá están nuestros protagonistas! 🇦🇷 pic.twitter.com/HvOtJjeK43 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 2, 2021

Goleiros: Jeremías Ledesma, Lautaro Morales, Joaquín Blázquez.

Defensores: Hernán De la Fuente, Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Leonel Mosevich, Facundo Medina, Francisco Ortega, Claudio Bravo.

Meio-campistas: Fausto Vera, Santiago Colombatto, Tomás Belmonte, Martín Payero, Fernando Valenzuela, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Esequiel Barco.

Atacantes: Agustín Urzi, Pedro De La Vega, Adolfo Gaich, Ezequiel Ponce.