Os 15 melhores gols da história das finais da Copa do Mundo da FIFA

O chute de falta de Ronaldinho contra a Inglaterra (2002)

Pergunte a qualquer torcedor da Inglaterra e ele dirá que foi um golpe de sorte. Pergunte a qualquer torcedor do Brasil e ele dirá que foi intencional do Ronaldinho. Pergunte ao próprio Ronaldinho e ele dirá que foi “definitivamente” um chute.

Nas quartas de final contra talvez a melhor seleção inglesa de uma geração, a Seleção estava perdendo por 1 a 0 graças ao gol inicial de Michael Owen, mas Rivaldo empatou e, no segundo tempo, o Brasil ganhou uma falta aos 50 minutos, a cerca de 36 metros da meta, e Ronaldinho se posicionou para cobrar.

Poucos esperavam que ele chutasse, mas ele insiste que foi isso que fez, e David Seaman, no gol, ficou completamente parado enquanto a bola voava por cima de sua cabeça, beijava a trave e acabava no fundo da rede.

David Beckham, Teddy Sheringham e Danny Mills — o jogador em quem Ronaldinho cometeu falta mais tarde, recebendo um cartão vermelho — todos insistiram que foi um “gol de sorte”.

Ronaldinho afirma: “Quando chutei a bola, queria marcar um gol – mas talvez não exatamente onde a bola acabou indo parar. Para ser totalmente honesto, eu estava mirando no outro lado da rede.”

Ele concluiu que “um gol é um gol”, e isso ajudou o Brasil em seu caminho para a glória, deixando a Inglaterra se perguntando o que poderia ter acontecido depois de jogar mais de meia hora contra 10 homens.

James Rodríguez x Uruguai (2014)

É muito raro que um gol garanta uma transferência, mas esse voleio espetacular de longe quase certamente contribuiu para que Rodríguez fosse transferido para o Real Madrid.

O astro colombiano surpreendeu o mundo em 2014, marcando um gol absolutamente incrível de longe, enquanto sua seleção se tornava a grande surpresa do torneio.

No confronto das oitavas de final contra o Uruguai, Rodríguez abriu o placar na vitória por 2 a 0 com um gol que acabou ganhando o Prêmio Puskas de Melhor Gol da Temporada.

O meia controlou a bola com o peito a 25 metros da meta, girou e mandou um chute forte que acertou a trave e entrou no fundo da rede de forma verdadeiramente sensacional.

Rodriguez estava de costas para o gol quando a bola chegou até ele, mas sua incrível virada e finalização combinaram elegância e potência, dando um vislumbre de um talento verdadeiramente de classe mundial. Ele marcou novamente no segundo tempo, mas este foi o gol que fez o mundo prestar atenção em James Rodriguez.

Robin van Persie x Espanha (2014)

A melhor cabeçada da história do futebol?

A Holanda arrasou completamente a Espanha em uma das partidas mais incríveis da Copa do Mundo de 2014. Sob o comando de Louis van Gaal, os holandeses dominaram o jogo, vencendo por 5 a 1, apesar de terem ficado atrás no placar logo no início, com um pênalti de Xabi Alonso.

No final do primeiro tempo, Daley Blind lançou uma bola alta e arriscada na direção de Van Persie, e o atacante, de dentro da área, se jogou de corpo inteiro na bola em um incrível mergulho de cisne, acertou a bola com perfeição e mandou no ângulo superior, marcando um dos gols mais sensacionais da história da Copa do Mundo.

Ele completaria sua dupla de gols no segundo tempo, enquanto a Holanda apresentava uma atuação emocionante que remetia aos dias de glória do Futebol Total, e a cabeçada de Van Persie acabou ganhando o prêmio Puskas. Não havia outro candidato.

Toni Kroos contra a Suécia (2018)

A Copa do Mundo de 2018 da Alemanha foi um desastre. Eliminada na fase de grupos, a Die Mannschaft venceu apenas uma de suas partidas na fase de grupos, uma vitória por 2 a 1 sobre a Suécia. Depois de perder para o México na estreia, eles sabiam que precisavam de uma vitória para se manterem na briga antes do confronto final do grupo contra a Coreia do Sul.

A Alemanha ficou em desvantagem aos 32 minutos, com um gol de Ola Toivonen, mas Marco Reus empatou, antes de Jérôme Boateng ser expulso a oito minutos do fim.

A Alemanha, ao que parecia, estava sendo eliminada, mas, nos acréscimos, ganhou uma falta pela esquerda. Era um ângulo extremamente fechado, mas um milagre aconteceu: Kroos melhorou seu ângulo pedindo a Reus para lhe passar a bola, e então, de alguma forma, acertou o ângulo superior da trave de Robin Olsen.

O relógio acabara de marcar o quinto minuto dos acréscimos, e a Alemanha, com dez jogadores, havia conquistado uma chance de avançar. O fato de terem perdido para a Coreia do Sul não é realmente culpa de Kroos; foi uma finalização incrível, um gol que deu a toda uma nação a esperança de avançar. Ela foi rapidamente extinta, mas a luz brilhou, ainda que por breves instantes.

Manuel Negrete contra a Bulgária (1986)

Negrete pode não ser um nome muito familiar para os fãs de futebol de hoje, mas, em 1986, ele marcou um gol verdadeiramente magnífico contra a Bulgária.

Após receber a bola no seu próprio campo, ele lançou um belo passe para a ala esquerda e iniciou sua arrancada. Ele chegou à entrada da área antes que um desarme da defesa fosse rebatido de volta em direção ao gol búlgaro.

Lá, ele fez uma excelente tabela com Javier Aguirre após controlar habilmente uma bola quicando e, ao receber o passe de volta, chutou de tesoura no canto inferior da rede, da entrada da área.

A bola estava a quase um metro e meio do chão quando Negrete a tocou, com sua chuteira esquerda fazendo um contato perfeito que colocou o México no caminho para a vitória por 2 a 0. Raramente se viu finalizações mais elegantes na Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo x Espanha (2018)

O histórico de Ronaldo em cobranças de falta talvez não seja tão bom quanto deveria. O astro português cobra inúmeras faltas todos os anos e costuma acertar a barreira ou mandar a bola por cima do travessão. Mas contra a Espanha, em 2018, ele simplesmente não errou nada.

Depois de já ter marcado duas vezes, Ronaldo se posicionou para cobrar uma falta a 25 metros do gol aos 88 minutos, com a Espanha vencendo por 3 a 2 em uma brilhante partida da fase de grupos.

O camisa 7 se posicionou e mandou uma bola com efeito e curva no ângulo superior, deixando David de Gea parado no lugar.

O gol lembrou seu excepcional chute de falta pelo Manchester United contra o Portsmouth, mas este foi no maior palco de todos e colocou a cereja no topo de uma das melhores atuações individuais que a Copa do Mundo já viu.

No seu melhor, ele é imparável.

Bobby Charlton contra o México (1966)

Um dos primeiros grandes gols espetaculares da Copa do Mundo.

Charlton era o pivô do meio-campo da Inglaterra quando os Três Leões conquistaram sua primeira e, até hoje, única Copa do Mundo em casa. Na fase de grupos, a Inglaterra enfrentou um confronto complicado contra o México e venceu por 2 a 0, com Charlton colocando sua equipe no caminho para uma vitória que elevou o moral da equipe.

Martin Peters recuperou a bola em seu próprio campo e passou para Roger Hunt, que então serviu Charlton, logo dentro da sua área, e ele partiu. Seguiu-se uma arrancada cheia de fintas, que quase poderia ser descrita como ao estilo de Steven Gerrard, enquanto ele avançava com força e, por fim, a 25 metros do gol, soltou um chute.

Seu chute acertou o ângulo superior, um gol espetacular que deixou Wembley de pé, e Charlton se destacou como talvez o melhor meio-campista do mundo na época. Ele levantaria o troféu no final do torneio; ele não merecia nada menos do que isso.

Michael Owen x Argentina (1998)

De um grande gol da Inglaterra para outro. Em 1998, Owen tinha apenas 18 anos e realmente ganhou destaque no cenário mundial contra os rivais de longa data dos Três Leões. É claro que, como qualquer torcedor dos Três Leões sabe muito bem, a seleção acabou perdendo a partida, com a expulsão de David Beckham e a dor de cabeça causada pelo pênalti que se seguiu.

Mas, por um momento glorioso, parecia que a Inglaterra tinha o melhor jogador do mundo, pronto para levar a nação à glória pela primeira vez em 32 anos.

Beckham lançou a bola para a frente a partir do seu próprio campo, e Owen controlou com a parte de fora da chuteira no círculo central, passou pelo seu marcador com facilidade, deu uma finta de ombro para ultrapassar outro e mandou a bola para o fundo da rede com um finalização fulminante. O goleiro Carlos Roa não teve a menor chance.

O gol deu à Inglaterra uma vantagem de 2 a 1 e consagrou Owen como o melhor jovem jogador do mundo. Ele conquistou a Bola de Ouro em uma campanha notável e continua sendo o jogador mais jovem a alcançar essa conquista. Sua brilhante jogada individual nesse confronto foi, sem dúvida, o fator decisivo.

Dennis Bergkamp x Argentina (1998)

“Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! DENNIS BERGKAMP!” Talvez a narração mais icônica de qualquer gol da Copa do Mundo, e foi mais do que merecida, já que Bergkamp marcou o gol da vitória aos 90 minutos contra a Argentina em uma emocionante partida das quartas de final.

Frank de Boer lançou uma bola longa e otimista da linha defensiva, e Bergkamp não só a dominou com um toque de veludo, como também passou a bola por entre as pernas do marcador e chutou com força, nada menos que com a parte externa do pé, no canto oposto.

Um gol verdadeiramente brilhante e técnico, de um jogador verdadeiramente brilhante e técnico, que deixou o comentarista holandês em repetição, gritando até ficar rouco, mal acreditando na habilidade extraordinária que acabara de ver.

Em apenas três toques, o atacante garantiu a classificação da Holanda e gravou seu nome na história da Copa do Mundo.

Joe Cole contra a Suécia (2006)

O melhor gol da Inglaterra em uma Copa do Mundo?

Em 2006, era mais uma chance para os Três Leões marcarem sua Geração de Ouro com um grande troféu internacional. Eles acabariam ficando aquém, mas na fase de grupos, um lance de pura magia de Cole fez com que tudo parecesse possível.

Depois que um cruzamento foi afastado, a bola caiu nos pés do habilidoso ponta a cerca de 35 metros da meta. Ao quicar, ele controlou com o peito e, em seguida, soltou um voleio impressionante que acertou o ângulo superior, quase do tamanho de um selo postal, colocando os Três Leões na frente.

O jogo terminou em um empate de 2 a 2, o que foi suficiente para a Inglaterra liderar o grupo, e Cole passou a ser visto de repente como um jogador a ser observado no cenário internacional.

Acabou sendo um raro momento de brilhantismo que iluminou uma campanha que, de resto, foi decepcionante na Alemanha.

Saeed Al Owairan x Bélgica (1994)

Este gol de Al Owairan contra a Bélgica pela Arábia Saudita na Copa do Mundo de 1994 poderia ser visto como uma cópia de outra entrada que se segue nesta lista, mas merece uma entrada por si só.

Recebendo a bola no seu próprio campo, Al Owairan passou por nada menos que quatro jogadores em uma jogada incrível até a área adversária, antes de finalizar com brilhantismo para dar à sua equipe uma vitória por 1 a 0 na fase de grupos.

Na época, foi considerado uma grande zebra, já que os sauditas chegaram às oitavas de final. Al Owairan ainda é visto como um ícone da Copa do Mundo, e com razão, pois conseguiu marcar um dos melhores gols individuais da história do torneio.

Mas não é exatamente o melhor...

Esteban Cambiasso contra a Sérvia e Montenegro (2006)

O futebol tiki-taka é frequentemente visto como sendo o domínio de Pep Guardiola, da Espanha e de clubes como o Barcelona. Mas, em 2006, talvez a expressão mais pura do futebol tiki-taka tenha sido demonstrada pela Argentina, quando Esteban Cambiasso marcou um dos maiores gols que a Copa do Mundo já viu.

Maxi Rodríguez recuperou a bola em seu próprio campo e deu início a uma jogada de passes que levaria a Albiceleste a manter a posse de bola por cerca de um minuto de jogo, movimentando a bola lateralmente, para trás e para frente, enquanto buscava abrir a defesa da Sérvia e Montenegro.

A jogada fluiu e refluiu até que Javier Saviola e Juan Roman Riquelme trocaram passes, e Riquelme encontrou Cambiasso, que serviu Hernan Crespo. O belo passe de calcanhar do atacante foi aproveitado pelo meio-campista, que finalizou no ângulo superior.

O veredicto de Crespo? “O gol mais bonito”.

Após 24 passes, a Argentina marcou talvez o melhor gol coletivo que a Copa do Mundo já viu, e acabou vencendo a partida por 6 a 0, parecendo por um breve momento a favorita para conquistar o título.

Carlos Alberto x Itália (1970)

Talvez o gol clássico de todos os tempos da Copa do Mundo: a finalização de primeira de Carlos Alberto ao final de uma jogada incrível. Foi o primeiro torneio transmitido em cores, e mostrou o quão brilhante era o Brasil, com seus uniformes amarelos e azuis brilhantes cativando a imaginação de toda uma geração de torcedores.

Na final, eles caminharam com arrogância rumo à glória, derrotando a Itália por 4 a 1, com gols de Pelé, Gerson e Jairzinho.

Mas foi Alberto quem entrou para os livros de história, ao coroar uma das melhores jogadas da história do torneio.

A jogada de nove passes começou no campo da Seleção, desorganizando a defesa italiana após um belo triângulo, antes de Jairzinho sair pela lateral esquerda e cortar para dentro. Ele encontrou Pelé, e Tostão, o atacante do Brasil, havia percebido a arrancada de Alberto, que vinha pela lateral direita. Ele apontou e Pelé encontrou-o.

Com um chute de primeira, Alberto mandou a bola no canto inferior, uma finalização suntuosa após uma jogada que fez o mundo perceber que o Brasil estava sozinho, e incontestável, como a melhor seleção do planeta.

Benjamin Pavard x Argentina (2018)

Um dos gols mais bonitos já marcados, Pavard balançou as redes de forma sensacional na clássica partida das oitavas de final entre França e Argentina, vencida pelos Bleus por 4 a 3.

Pavard marcou o segundo gol da França na partida, um chute absolutamente deslumbrante da entrada da área, que parecia desafiar as leis da física.

Depois que um cruzamento de Lucas Digne foi mal afastado pela defesa argentina, Pavard avançou da sua posição de lateral-direito e pareceu cortar a bola com o chute, em vez de acertá-la de frente, mandando-a girando, de forma belíssima, no ângulo superior.

Um gol glorioso que mostrou que a França era capaz de marcar de qualquer lugar, tamanha era a qualidade em campo. Eles foram vencedores merecidos apenas por esse gol.

Diego Maradona x Inglaterra (1986)

O que mais poderia ser?

A brilhante jogada individual e finalização de Maradona contra a Inglaterra sempre ficou um pouco ofuscada pelo seu gol da “Mão de Deus”, e é perfeitamente compreensível o motivo, mas isso não diminui em nada a qualidade daquela jogada individual brilhante, na qual Maradona passou por quatro jogadores, dando 11 toques na bola em 11 segundos, antes de chutar rasteiro, por baixo de Peter Shilton. Foi apelidado de “O Gol do Século”, e a GOAL não tem como discordar.

Gary Lineker, que estava na seleção dos Três Leões derrotada naquele dia, chamou-o de “o melhor gol já marcado”.

Ele disse: “Em um gramado tão ruim, fazer o que ele fez foi realmente extraordinário.

“Foi a única vez na minha carreira em que senti genuinamente que deveria bater palmas e aplaudir aquele gol. Uma parte de mim também ficou arrasada. Foi definitivamente a melhor coisa que já vi em um campo de futebol. É o melhor gol que já foi marcado.”