Orkun Kökçü assume função ofensiva na seleção da Turquia contra a Austrália

O técnico da seleção turca, Vincenzo Montella, divulgou a escalação para o confronto da Copa do Mundo contra a Austrália. Entre os titulares contra os Socceroos estão Orkun Kökçü (ex-Feyenoord) e Ferdi Kadioglu (ex-NEC).

Kökçü recebeu uma função ofensiva de Montella. O jogador de Haarlem começa como camisa 10, atrás do atacante Kerem Aktürkoglu. Arda Güler e Baris Alper Yilmaz devem criar perigo pelas laterais.

O capitão Hakan Çalhanoglu deve garantir o controle do meio-campo junto com Ismaïl Yüksek. O goleiro Ugurcan Çakir terá quatro defensores à sua frente: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci e Ferdi Kadioglu.

Na Austrália, Jordan Bos tem uma vaga no time titular. O jogador do Feyenoord, que teve um excelente ano de estreia em Roterdã, está escalado como meio-campista esquerdo no esquema 3-4-2-1 do técnico Tony Popovic.

No Grupo D, os Estados Unidos estão provisoriamente na liderança. O país anfitrião venceu sua estreia com grande convicção contra o Paraguai: 4 a 1.

Escalação da Austrália: Beach, Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Irankunda, Metcalfe; Touré.

Escalação da Turquia: Çakir; Çelik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Çalhanoglu, Kökçü, Yüksek; Güler, Aktürkoglu, Yilmaz.