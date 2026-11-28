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Marcar gols deixou de ser apenas uma forma de decidir partidas para o Al-Nassr, depois que o time transformou isso em uma sequência excepcional de 100 jogos consecutivos no Campeonato Saudita. A marca histórica foi celebrada por Cristiano Ronaldo, que expressou orgulho por contribuir para essa conquista coletiva, reflexo da regularidade ofensiva da equipe e de sua capacidade de balançar as redes com frequência.

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Cristiano Ronaldo publicou uma mensagem em suas redes sociais depois que o time chegou ao 100º jogo consecutivo marcando pelo menos um gol no Campeonato Saudita, um feito que reflete a regularidade ofensiva da equipe ao longo de uma longa sequência de partidas.

A marca foi alcançada com a vitória do Al-Nassr por 1 a 0 sobre o Al-Hazem, em partida válida pela 13ª rodada da competição. Com isso, o time acrescentou mais um jogo à sua sequência goleadora e a manteve sem interrupções, já que conseguiu marcar em todas as suas 100 partidas consecutivas.

Cristiano Ronaldo foi titular contra o Al-Hazem, ao lado do compatriota João Félix, além de Samu Costa, que teve papel decisivo no confronto ao marcar o único gol, garantindo mais uma vitória ao Al-Nassr e colocando seu nome na história da partida em que esse feito notável se completou.

A comemoração do recorde por Cristiano Ronaldo não esteve desvinculada do resultado: o capitão do Al-Nassr associou a vitória do time à marca de 100 jogos consecutivos com gols no campeonato, considerando a conquista um sucesso coletivo digno de celebração, e não apenas um número ligado a um jogador ou a uma partida específica.

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“Grande vitória e 100 jogos seguidos no campeonato com o time marcando. Tenho orgulho de fazer parte desta conquista”, escreveu o astro português em suas redes, numa mensagem que refletiu seu orgulho pelo que o Al-Nassr alcançou e sua preocupação em destacar a contribuição de todo o grupo para chegar a essa marca histórica.

O feito dá à sequência goleadora do Al-Nassr um lugar especial na trajetória do clube no Campeonato Saudita, depois que o time balançou as redes por 100 jogos consecutivos. A vitória sobre o Al-Hazem foi o momento em que a marca se completou, em meio à comemoração de Cristiano Ronaldo por uma conquista da qual disse ter orgulho de fazer parte.