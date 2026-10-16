A taekwondista belga de origem marroquina Sarah Chaari, de 21 anos, alcançou um feito histórico ao ser premiada com o Mérito Esportivo Nacional da Bélgica de 2026, tornando-se a primeira atleta de taekwondo a receber essa homenagem, em reconhecimento às suas conquistas de destaque nos cenários europeu e mundial.

O canal belga "Star Sports" informou que Chaari recebeu o prêmio após uma temporada excepcional, na qual conquistou o título do Campeonato Europeu na categoria até 73 quilos, na competição realizada na cidade alemã de Munique, antes de acrescentar o ouro do Campeonato Mundial Aberto, disputado em Taiwan, ao seu farto currículo de conquistas.

O prêmio reflete o patamar alcançado pela jovem atleta no taekwondo, depois de se impor entre os principais nomes mundiais, apoiada em um histórico que inclui dois títulos no Campeonato Mundial: o primeiro em 2022, na categoria até 62 quilos, e o segundo em 2025, na categoria até 73 quilos.

Chaari também conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na categoria até 67 quilos, e já havia vencido o Campeonato Europeu no mesmo ano, na mesma categoria de peso, além do ouro nos Jogos Europeus de 2023, na categoria até 62 quilos.

O prêmio de Mérito Esportivo Nacional tem uma história que remonta a 1928, sendo concedido a um atleta ou equipe belga em reconhecimento a conquistas excepcionais, com a condição de que a pessoa não possa vencer o prêmio mais de uma vez ao longo de sua carreira.

Uma comissão julgadora composta por 14 membros escolheu Chaari como vencedora da edição de 2026. A comissão reuniu ex-campeões e personalidades de destaque do meio esportivo belga, entre eles 7 que já receberam o prêmio.

A vitória de Chaari dá continuidade à presença das mulheres no histórico do prêmio nos últimos anos, depois que a ciclista belga Lotte Kopecky o conquistou em 2024 e a jogadora de basquete Emma Meesseman em 2025. Assim, a campeã de origem marroquina mantém a sequência de títulos femininos e acrescenta um novo capítulo à sua notável trajetória esportiva.