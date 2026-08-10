Depois de ter sido impedido de apitar partidas da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, o árbitro somali Omar Artan, de 34 anos, finalmente voltará aos holofotes na próxima quarta-feira, em Salzburgo, na Áustria, onde foi designado para dirigir a partida da Supercopa Europeia entre o Paris Saint-Germain (campeão da Liga dos Campeões da Europa) e o Aston Villa (campeão da Liga Europa).

Essa designação tem um significado especial para alguém que passou por uma experiência extremamente difícil nos Estados Unidos, onde foi impedido de entrar no país por causa de sua nacionalidade.

Artan disse em uma entrevista ao site da União das Federações Europeias de Futebol: "Muitos manifestaram sua solidariedade a mim, porque, quando você trabalha por longos anos para alcançar um objetivo e, no fim, não consegue realizá-lo, isso é muito difícil".

E acrescentou, segundo o que noticiou o site "Foot Mercato": "Ainda assim, valorizo profundamente o apoio que recebi de todas as partes do mundo. Sou realmente grato".

Artan se acostumou a superar as dificuldades desde a infância, especialmente após a morte repentina de seu pai e por viver sem sua mãe, e se construiu com muito trabalho até chegar aos mais altos níveis.

E prosseguiu: "Tive sorte, mas trabalhei duro para chegar aqui e tenho muito orgulho disso. Como podem imaginar, cresci em condições difíceis, mas isso não me impediu de correr atrás dos meus sonhos".

A designação de Omar Artan como árbitro dessa partida europeia faz parte do memorando de entendimento assinado no fim de abril entre a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) e a Confederação Africana de Futebol (CAF), que tem como objetivo fortalecer a cooperação entre as duas organizações em diversas áreas, incluindo a arbitragem.

O árbitro somali tem plena consciência da importância dessa designação e está muito feliz por representar seu continente nesse alto nível.

E disse: "O nível na Europa é excepcional, e o futebol que se joga lá é de altíssima qualidade. Acredito que os árbitros da CAF têm muito a aprender com a UEFA, assim como os árbitros da UEFA têm muito a aprender com a CAF. É uma relação de benefício mútuo".

E completou: "É uma honra ter sido escolhido para apitar essa grande partida. Há uma grande comunidade somali na Europa e na Áustria, e seus membros estão muito empolgados por eu arbitrar uma partida como essa".