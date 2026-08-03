Opositores de Infantino ameaçam realizar uma Copa do Mundo fora do guarda-chuva da Fifa

A União das Federações Europeias de Futebol uniu-se a outras confederações continentais e ameaçou organizar sua própria versão da Copa do Mundo, caso Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, se recuse a renunciar.

Infantino, de 56 anos, agarrou-se com todas as forças à permanência no cargo, depois de provocar um grande choque nos círculos do futebol.

Infantino revelou um plano surpreendente para vender participações na Copa do Mundo a investidores do setor privado, antes de ser obrigado a recuar em uma situação humilhante.

Aleksander Ceferin, presidente da União das Federações Europeias de Futebol, ao lado de dirigentes da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe e da Confederação Asiática de Futebol, pressionam pela renúncia de Infantino.

O jornal britânico "The Times" informou sobre a formação de uma aliança com o objetivo de derrubar Infantino e "paralisar a Federação Internacional de Futebol".

A aliança estuda organizar suas próprias competições internacionais, caso Infantino insista em permanecer no poder e busque a reeleição em março do próximo ano.

A União das Federações Europeias de Futebol já possui um projeto para realizar uma Liga das Nações mundial que rivalize com a Copa do Mundo, depois de ter sido incumbida de elaborar a ideia pela primeira vez em 2017.

Os opositores irritados de Infantino também prepararam planos para boicotar as reuniões do conselho da Federação Internacional de Futebol e de seus comitês, além de se recusar a ratificar as decisões.

Infantino conseguiu obter apenas 15 declarações de apoio entre as 211 federações-membro, desde a revelação de seu projeto malsucedido.

A Federação Inglesa de Futebol juntou-se a seus pares no País de Gales quanto à retirada de apoio a Infantino, antes das eleições para a presidência da Federação Internacional de Futebol previstas para o próximo ano.

A União das Federações Europeias de Futebol anunciou que a Inglaterra e todas as demais federações-membro boicotarão a Copa do Mundo caso a proposta de Infantino receba o sinal verde.

A União das Federações Europeias de Futebol também estuda tomar medidas legais contra os dirigentes da Fifa em razão dos desdobramentos dessa crise.