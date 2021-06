Onde assistir ao vivo a Vasco x Avaí, pela Série B?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), em São Januário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco enfrenta o Avaí na noite desta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), em São Januário, em duelo válido pela quarta rodada da Série B do Brasileirão, visando a segunda vitória no torneio. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Avaí DATA Quarta-feira, 16 de junho de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marco Aurélio Augusto (MG)

Assistentes: Marcus Vinicius (MG) e Fernanda Nândrea (MG)

Quarto árbitro: Grazziani Maciel Rocha (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco busca mais uma vitória na Série B 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), em São Januário.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter batido o Brasil de Pelotas na última rodada da Série B, o Vasco volta suas atenções para enfrentar o Avaí em São Januário.

Com Romulo poupado, o técnico Marcelo Cabo pode colocar Michel no meio.

Já o Avaí, na lanterna da Série B com apenas um ponto e sem saber o que é vencer no torneio, entra em campo em busca do primeiro triunfo e da recuperação.

Provável escalação do Vasco: Vanderlei; Leo Matos, Ricardo Graça e Miranda e Zeca; Michel, Juninho e Marquinhos Gabriel; Pec, Cano e Léo Jabá.

Provável escalação do Avaí: Glédson; Edilson, Alan Costa, Alemão e Diego Renan; Bruno Silva, Wesley (Valdívia) e Lourenço; Renato, Vinícius Leite e Jonathan (Getúlio).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGOS CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 1 Boavista Copa do Brasil 9 de junho de 2021 Brasil de Pelotas 1 x 2 Vasco Série B 12 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x CRB Série B 19 de junho de 2021 16h30 (de Brasília) Cruzeiro x Vasco Série B 23 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Avaí Série B 3 de junho de 2021 Avaí 1 x 2 Brusque Série B 13 de junho de 2021

Próximas partidas