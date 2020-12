Onde assistir ao vivo a Fulham x Liverpool, pela Premier League?

e entram em campo na tarde deste domingo (13), às 13h30 (de Brasília), em Londres, em duelo válido pela 12ª rodada da Premier League. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada.

Veja informações da partida!

A partida será transmitida pelo canal Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Classificado às oitavas de final da Champions League, o Liverpool entra em campo buscando a liderança da Premier League.

O técnico Klopp confirmou que Alisson deve estar disponível após ter ficado ausente nos últimos três jogos, enquanto Fabinho pode manter a sua posição.

