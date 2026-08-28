O sorteio da fase de liga da Europa League acontece na sexta-feira, às 13h. Entre outros, AZ e NEC saberão então quais oito clubes vão enfrentar nos próximos meses no torneio bilionário. Neste artigo, a Voetbalzone lista quais adversários os dois clubes podem pegar no sorteio e onde a cerimônia será transmitida.

Aqui está uma visão geral de todas as equipes participantes da fase de liga da Europa League, a divisão completa dos potes, os possíveis adversários de AZ e NEC e as datas dos jogos na Europa League. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo na TV e na internet a partir das 13h.

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Como funciona o sorteio?

Desde 2024, o sorteio não é mais realizado com as tradicionais bolinhas, mas por meio de um computador que determina quem serão os adversários. Tanto o AZ quanto o NEC enfrentam oito oponentes: duas equipes de cada pote. A divisão desses potes é baseada nos coeficientes de clubes da UEFA. Todos os clubes disputam quatro jogos fora de casa e quatro partidas diante de seu próprio público.

Os times que terminarem entre o 1º e o 8º lugar se classificam diretamente para as oitavas de final. Os colocados entre o 9º e o 24º lugar disputam um playoff. Os times do 25º ao 36º lugar estão eliminados e também não caem para a Conference League.

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Como está a divisão dos potes?

Pote 1: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Olympique Lyon, AZ, Olympiakos Piraeus, Real Sociedad, Olympique Marseille

Pote 2: Ferencváros, Viktoria Plzen, Union Sint-Gillis, Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Stade Rennes, RSC Anderlecht

Pote 3: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, NK Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia Nicosia, Celta de Vigo

Pote 4: TSG Hoffenheim, Besiktas, União Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC, OFI Heraklion, Lillestrøm SK, Levski Sofia, Ararat Armenia

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Quais são os possíveis adversários de AZ e NEC?

AZ e NEC enfrentam duas equipes de cada pote, portanto também do próprio pote. Clubes do mesmo país ainda não podem se enfrentar na fase de liga. PSV e Feyenoord, portanto, ainda evitam um ao outro por enquanto. Serão disputados quatro jogos fora de casa e quatro partidas em casa.

Que horas é o sorteio da Europa League?

O sorteio acontece em Mônaco na sexta-feira, 28 de agosto, e começa às 13h.

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Em qual canal o sorteio da Europa League será transmitido ao vivo?

A Ziggo Sport detém nos Países Baixos os direitos de transmissão de todas as competições europeias de clubes e, por isso, também pode mostrar o sorteio da Europa League ao vivo. A transmissão começa às 12h30 no canal principal da emissora, o Ziggo Sport 1.

Quem não for assinante pode acompanhar o sorteio gratuitamente por meio da transmissão ao vivo oferecida pela UEFA em seu site oficial.

Quando AZ e NEC jogam na Europa League?

Estas são todas as datas da fase de liga da Europa League da temporada 2026/27:

Rodada 1: 16 e 17 de setembro de 2026

Rodada 2: 15 de outubro de 2026

Rodada 3: 22 de outubro de 2026

Rodada 4: 5 de novembro de 2026

Rodada 5: 26 de novembro de 2026

Rodada 6: 10 de dezembro de 2026

Rodada 7: 21 de janeiro de 2027

Rodada 8: 28 de janeiro de 2027