Onde assistir ao vivo ao sorteio da Conference League de Ajax e FC Twente? Que horas é o sorteio e qual é a divisão dos potes?

O sorteio da fase de liga da Conference League será realizado na sexta-feira, às 14h. Ajax e FC Twente, entre outros, saberão então quais seis clubes enfrentarão nos próximos meses no terceiro torneio europeu. Neste artigo, o Voetbalzone lista quais adversários os dois clubes podem pegar no sorteio e onde a cerimônia será transmitida.

Aqui está uma visão geral de todas as equipes participantes da fase de liga da Conference League, a divisão completa dos potes, os possíveis adversários de Ajax e FC Twente e as datas dos jogos na Conference League. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo na TV e na internet a partir das 14h.

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Como funciona o sorteio?

Desde 2024, o sorteio não é mais realizado com as tradicionais bolinhas, mas por meio de um computador que determina quem serão os adversários. Tanto o Ajax quanto o FC Twente enfrentam seis oponentes: uma equipe de cada pote. A divisão desses potes é baseada nos coeficientes de clubes da UEFA. Todos os clubes disputam três jogos fora de casa e três partidas diante de seu próprio público.

Os times que terminarem do 1º ao 8º lugar se classificam diretamente para as oitavas de final. Os colocados entre o 9º e o 24º lugares disputarão playoffs por uma vaga entre os 16 melhores. Os demais serão eliminados e verão a aventura europeia chegar ao fim.

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Como está dividida a composição dos potes?

Pote 1: Ajax, Atalanta, SC Braga, SC Freiburg, AS Monaco, FC Copenhague

Pote 2: FC Midtjylland, Estrela Vermelha de Belgrado, KAA Gent, Panathinaikos, Pafos FC, Brighton & Hove Albion

Pote 3: Lugano, Getafe, Kups, FC Twente, FK Borac, Banja Luka, Lincoln Red Imps

Pote 4: STVV, Brann, Hearts, Kairat Almaty, Trabzonspor, Universitatea Craiova

Pote 5: Riga FC, Hajduk Split, Jablonec, AGF, FC Nordsjælland, Inter D'Escaldes

Pote 6: FC Thun, CSKA Sofia, Kauno Žalgiris, Mjällby, Iberia 1999, Egnatia

Quais são os possíveis adversários de Ajax e FC Twente?

Ajax e FC Twente enfrentam uma equipe de cada pote, portanto também de seu próprio pote. Clubes do mesmo país ainda não podem se enfrentar na fase de liga. Assim, Ajax e FC Twente ainda evitam um confronto entre si por enquanto. Serão disputados três jogos fora e três partidas em casa.

Que horas é o sorteio da Conference League?

O sorteio acontecerá em Mônaco na sexta-feira, 28 de agosto, e começará às 14h.

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Em qual canal o sorteio da Conference League poderá ser visto ao vivo?

A Ziggo Sport detém na Holanda os direitos de transmissão de todas as competições europeias de clubes e, por isso, também pode mostrar ao vivo o sorteio da Conference League. A transmissão começa às 12h30 no canal principal da emissora, o Ziggo Sport 1.

Quem não for assinante pode acompanhar o sorteio gratuitamente por meio de da transmissão ao vivo oferecida pela UEFA em seu site oficial.

Quando Ajax e FC Twente jogam na Conference League?

Estas são todas as datas da fase de liga da Conference League da temporada 2026/27:

Rodada 1: 15 de outubro de 2026

Rodada 2: 22 de outubro de 2026

Rodada 3: 5 de novembro de 2026

Rodada 4: 26 de novembro de 2026

Rodada 5: 10 de dezembro de 2026

Rodada 6: 17 de dezembro de 2026