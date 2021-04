Onde assistir ao vivo a Águia de Marabá x Remo, pelo Campeonato Paraense?

Equipes entram em campo neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Pará; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Águia de Marabá e Remo se enfrentam na tarde deste domingo (18), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (Pará), na TV aberta. Na Goal, você também acompanha o duelo em tempo real, clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Águia de Marabá x Remo DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Zinho de Oliveira - Marabá, Pará HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Remo é líder isolado do grupo B do Parazão / Foto: Divulgação Remo

A TV Globo (Pará), na TV aberta, vai transmitir a partida deste domingo (18), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder isolado do grupo B, com 13 pontos, o Remo entra em campo com alguns jogadores poupados para o confronto.

"Vamos ter algumas alterações, então quem está entrando vai querer mostrar muito futebol porque sabe que, com o professor Bonamigo, as oportunidades aparecem e você tem que aproveitá-las e manter o mesmo nível de competitividade que a gente vem tendo", afirmou o goleiro Vinícius.

Provável escalação do Águia de Marabá: a atualizar.

Provável escalação do Remo: Vinícius, W. Silva, Fredson, R. Jansen, Marlon, A. Uchôa, Lucas Siqueira, F. Gedoz, Dioguinho, Wallace e R. Gorne. .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ÁGUIA DE MARABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Águia de Marabá 1 x 1 Gavião Campeonato Paraense 6 de abril de 2021 Carajás 0 x 0 Águia de Marabá Campeonato Paraense 12 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Águia de Marabá x Itupiranga Campeonato Paraense 21 de abril de 2021 16h (de Brasília) Paysandu x Águia de Marabá Campeonato Paraense 28 de maio de 2021 15h30 (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 2 Independente-PA Campeonato Paraense 8 de abril de 2021 CSA 1 (5) x (6) 1 Remo Copa do Brasil 14 de abril de 2021

Próximas partidas