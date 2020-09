Onde assistir ao vivo a Juventude x CRB, pela Copa do Brasil?

Jogo é válido pela quarta fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do , Juventude e CRB se duelam nesta quinta-feira (17), no estádio Alfredo Jaconi, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Juventude x CRB DATA Quinta-feira, 17 de setembro de 2020 LOCAL Alfredo Jaconi (RS) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Arthur Dallegrave/ECJuventude⁣)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Juventude quer aproveitar o fator casa para abrir vantagem no duelo e o comandante Pintado deve voltar a escalar o meia Wagner - recém-contratado pelo clube - entre os titulares.

No CRB, o técnico Marcelo Cabo não poderá contar com o lateral-direito Reginaldo Lopes, o volante thiaguinho e o atacante Iago Dias, por já terem atuado na por outra equipe. O artilheiro Léo Gamalho está confirmado no time titular.

Escalação do Juventude: Marcelo Carné, Igor, Wellington, Bareiro, Eltinho, Gustavo Bochecha, João Paulo, Wagner, Dalberto, Capixaba e Breno Lopes.

Escalação do CRB: Victor Souza; Moacir, Gum, Reginaldo Júnior e Igor Cariús; Claudinei, Carlos Jatobá e Diego Torres; Luidy, Magno Cruz e Léo Gamalh.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 1 14 de setembro de 2020 Juventude 3 x 1 Confiança Série B 8 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Juventude Copa do Brasil 22 de setembro de 2020 19h (de Brasília) x Juventude Série B 26 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 2 x 0 CRB Série B 14 de setembro de 2020 1 x 1 CRB Série B 7 de setembro de 2020

Próximas partidas