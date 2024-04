Onde assistir a Amazonas x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Sport entram em campo na tarde deste sábado (20), a partir das 17h (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus, pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Com apenas cinco anos de fundação, o Amazonas disputa a Série B pela primeira vez. A equipe vem de um vice-campeonato estadual, após perder para o Manaus nos pênaltis. Sassá, Jô e Willian Barbio são alguns nomes conhecidos no elenco amazonense, que é comandado por Adilson Batista.

Do outro lado, o Sport bateu na trave temporada passada e volta a disputar a Série B em 2024, mas desta vez quer garantir o retorno à elite do futebol brasileiro. O Leão vive bom momento, já que conquistou o pernambucano, além de estar na semifinal da Copa do Nordeste.

Prováveis escalações

Amazonas: Edson Mardden; Patric, Alvariño, Fabiano e Renan Castro; Xavier, Jiménez, Rafael Tavares e Diego Torres; Barbio e Sassá.

Sport: Caíque França, Pedro Lima, Thyere, Castán, Felipinho, Felipe, Fabricio Domínguez, Alan Ruiz, Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho.

Desfalques

Amazonas

PH está lesionado.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 20 de abril de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, Manaus - AM