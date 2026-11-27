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Eredivisie - Rodada 14 28 de nov. de 2026 - 12:45 Philips Stadion

Onde assistir a PSV x Go Ahead Eagles: TV e transmissão online

Você pode acompanhar PSV x Go Ahead Eagles ao vivo pela ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra e Canal+ Netherlands. Escolha abaixo o canal de TV ou a opção de transmissão online de sua preferência para assistir ao jogo.

Notícias das equipes e elencos

O PSV não contará com cinco jogadores: Jerdy Schouten, Mauro Junior, Adamo Nagalo, Alassane Plea e Sami Ouaissa estão na lista de lesionados. Não há suspensões informadas.

No Go Ahead Eagles, Pim Saathof, Evert Linthorst, Dean James, Richonell Margaret e Nick Marsman estão fora por lesão. Também não há suspensões conhecidas entre os visitantes. Ainda não há uma provável escalação disponível, portanto novas atualizações virão mais perto do início da partida.

Momento das equipes

O PSV venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu dois, sem empates. A partida mais recente foi a derrota por 5 a 1 para o Real Madrid na Champions League. Antes, o PSV perdeu por 2 a 1 para o Club Brugge.

Na Eredivisie, o PSV venceu o Willem II por 7 a 0, o SC Cambuur fora de casa por 5 a 2 e o NEC fora de casa por 4 a 1. Nessas cinco partidas, o PSV marcou 16 gols e sofreu 10.

O Go Ahead Eagles venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu dois. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 fora de casa para o Fortuna Sittard. Antes disso, a equipe venceu o Excelsior Rotterdam fora de casa por 1 a 0 e o Koninklijke HFC fora de casa por 5 a 0 na Copa da Holanda. O Go Ahead marcou nove gols ao todo e sofreu sete, tendo a derrota por 4 a 0 para o SC Cambuur como seu pior resultado.

Confrontos diretos

O último encontro foi em 10 de maio de 2026, pela Eredivisie. Na ocasião, o PSV venceu o Go Ahead Eagles fora de casa por 4 a 1. Nos cinco confrontos mais recentes, o PSV venceu três vezes e o Go Ahead, duas. O PSV marcou 12 gols nesses jogos, e o Go Ahead, nove.

Classificação

Na Eredivisie, o PSV está em primeiro lugar, enquanto o Go Ahead Eagles ocupa a nona posição.