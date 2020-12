Onde assistir a PSG x Strasbourg, pela Ligue 1?

Duelo será disputado nesta quarta-feira (23), às 17h (de Brasília), no Parc de Princes; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na terceira colocação da , o todo-poderoso precisa secar e se quiser retornar à liderança. Além disso, recebe o nesta quarta-feira (23), às 17h (de Brasília), no Parc de Princes, pela 17ª rodada da competição, precisando da vitória. A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Strasbourg DATA Quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 LOCAL Parc de Princes - Paris, FRA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jerôme Miguelgorry Assistentes: Christophe Mouysset e Erwan Finjean Quarto árbitro: Samir Zolota VAR: Mikael Lesage Assistente do VAR: Olivier Thual

ONDE VAI PASSAR?



O PSG quer voltar à liderança / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Terceiro colocado do Francês, o PSG perdeu a liderança da competição, mas está a apenas um ponto de Lille e Lyon. Jogando em seus domínios após empatar na última rodada diante do Lille, quer voltar a vencer para, quem sabe, assumir a ponta da tabela.

Sem Neymar, lesionado até 2021 , o time de Thomas Tuchel vai com o que tem de melhor à disposição para o confronto. Icardi, Bernat e Sarabia também estão de fora, enquanto Kimpembe, Kurzawa e Florenzi se lesionaram diante do Lille e não vão entrar em campo.

Um final de semana agitado para os nossos parisienses 🔴🔵 pic.twitter.com/y9saz6BCRU — (@PSGbrasil) December 21, 2020

Provável escalação do PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos e Danilo Pereira; Bakker, Gueye, Verratti e Dagba; Mbappé (Rafinha), Kean e Di María.

STRASBOURG

Já o Strasbourg vive outra realidade na competição: com 14 pontos, busca a vitória para tentar escapar da zona do perigo, já que está apenas a dois pontos do Nimes, primeiro do Z-3.

O time, que vem de derrota diante do Bordeaux, por 2 a 0 , não tem tantos problemas, porém, no elenco, e somente Lamine Kone e Bingorou Kamara não estão à disposição do treinador Thierry Laurry.

🏆 #RCSAFCGB (0-2) I 🥇 107 ballons joués

🥇 12 ballons récupérés @thetiticaci19 est votre homme du match by @mutuellemutest !



🔢 Votre TOP 3 ⤵️ — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) December 21, 2020

Provável escalação do Strasbourg: Kawashima; Lala, Djiku, Mitrovic, Simakan e Caci; Sissoko e Aholou; Thomasson; Ajorque e Diallo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 2 x 0 Lorient Ligue 1 16 de dezembro de 2020 Lille 0 x 0 PSG Ligue 1 20 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Saint Étienne x PSG Ligue 1 6 de janeiro de 2021 17h (de Brasília) PSG x Brest Ligue 1 10 de janeiro de 2021 a definir

STRASBOURG

JOGO CAMPEONATO DATA Angers 0 x 2 Strasbourg Ligue 1 16 de dezembro de 2020 Strasbourg 0 x 2 Ligue 1 20 de dezembro de 2020

Próximas partidas