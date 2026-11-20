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Eredivisie - Rodada 13 21 de nov. de 2026 - 10:30 Stadion De Goffert

Onde assistir a NEC x PSV: TV e transmissão online ao vivo

NEC x PSV poderá ser acompanhado ao vivo pelo Watch ESPN, ESPN Extra e Canal+ Netherlands. Confira abaixo os links diretos para acessar a transmissão.

Notícias e elencos das equipes

O NEC não contará com Perr Schuurs, Philippe Sandler e Emre Mor por causa de lesões. A provável escalação do técnico Dick Schreuder é: Crettaz; Kaplan, Storm, Bras, Lebreton; Nejasmic, Bakker, Kers; Chery, Linssen, Tadić.

O PSV terá de jogar sem Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Alassane Plea e Sami Ouaissa, todos lesionados. O provável time de Peter Bosz é: Kovař; Kostic, Obispo, Sildillia, Geertruida; Sano, Mijnans; Mauro Junior, Bajraktarevic, Van Bommel; Til.

Momento recente

O NEC vem de uma sequência razoável, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o FC Utrecht fora de casa por 3 a 2 pela Eredivisie. Antes, a equipe também venceu o Omonia Nicosia por 3 a 1 na Liga Europa, mas perdeu por 1 a 0 para o sc Heerenveen. Nos cinco jogos, o NEC marcou 11 gols e sofreu seis.

O PSV teve uma boa sequência de cinco jogos, com três vitórias, um empate e uma derrota. Na partida mais recente, venceu o SC Cambuur fora de casa por 5 a 2 pela Eredivisie. O único tropeço foi a derrota por 2 a 1 para o Club Brugge na Liga dos Campeões. O PSV marcou 14 gols em cinco jogos e sofreu nove.

Confrontos diretos

O confronto direto mais recente ocorreu em 14 de março de 2026, pela Eredivisie, quando o PSV perdeu em casa por 3 a 2 para o NEC. Antes disso, o NEC também venceu o PSV por 3 a 2 na Copa da Holanda, em 3 de março de 2026. Nos últimos cinco encontros, foram duas vitórias do NEC, duas do PSV e um empate. O retrospecto é notavelmente equilibrado.

Classificação

Na Eredivisie, o PSV ocupa atualmente a primeira posição, enquanto o NEC está em 11º lugar.