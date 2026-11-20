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Onde assistir a NEC x PSV: TV e transmissão online ao vivo
NEC x PSV poderá ser acompanhado ao vivo pelo Watch ESPN, ESPN Extra e Canal+ Netherlands. Confira abaixo os links diretos para acessar a transmissão.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de NEC Nijmegen x PSV
O NEC não contará com Perr Schuurs, Philippe Sandler e Emre Mor por causa de lesões. A provável escalação do técnico Dick Schreuder é: Crettaz; Kaplan, Storm, Bras, Lebreton; Nejasmic, Bakker, Kers; Chery, Linssen, Tadić.
O PSV terá de jogar sem Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Alassane Plea e Sami Ouaissa, todos lesionados. O provável time de Peter Bosz é: Kovař; Kostic, Obispo, Sildillia, Geertruida; Sano, Mijnans; Mauro Junior, Bajraktarevic, Van Bommel; Til.
Momento recente
O NEC vem de uma sequência razoável, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o FC Utrecht fora de casa por 3 a 2 pela Eredivisie. Antes, a equipe também venceu o Omonia Nicosia por 3 a 1 na Liga Europa, mas perdeu por 1 a 0 para o sc Heerenveen. Nos cinco jogos, o NEC marcou 11 gols e sofreu seis.
O PSV teve uma boa sequência de cinco jogos, com três vitórias, um empate e uma derrota. Na partida mais recente, venceu o SC Cambuur fora de casa por 5 a 2 pela Eredivisie. O único tropeço foi a derrota por 2 a 1 para o Club Brugge na Liga dos Campeões. O PSV marcou 14 gols em cinco jogos e sofreu nove.
Confrontos diretos
Confrontos
O confronto direto mais recente ocorreu em 14 de março de 2026, pela Eredivisie, quando o PSV perdeu em casa por 3 a 2 para o NEC. Antes disso, o NEC também venceu o PSV por 3 a 2 na Copa da Holanda, em 3 de março de 2026. Nos últimos cinco encontros, foram duas vitórias do NEC, duas do PSV e um empate. O retrospecto é notavelmente equilibrado.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|12
|8
|2
|2
|40
|15
|+25
|26
V
V
E
D
V
|2
|12
|7
|4
|1
|36
|17
|+19
|25
D
E
E
V
V
|3
|12
|7
|4
|1
|32
|15
|+17
|25
E
V
V
V
E
|4
|12
|7
|3
|2
|30
|12
|+18
|24
E
V
V
D
E
|5
|12
|7
|2
|3
|24
|16
|+8
|23
V
D
D
E
D
|6
|12
|6
|3
|3
|24
|16
|+8
|21
V
V
V
V
D
|7
|12
|5
|5
|2
|20
|20
|0
|20
E
E
V
E
E
|8
|12
|4
|5
|3
|24
|27
|-3
|17
V
D
V
D
E
|9
|12
|4
|3
|5
|29
|28
|+1
|15
D
D
E
D
V
|10
|12
|4
|3
|5
|25
|27
|-2
|15
D
V
V
E
V
|11
|12
|3
|5
|4
|20
|21
|-1
|14
V
D
E
E
E
|12
|12
|3
|3
|6
|21
|29
|-8
|12
D
V
D
V
E
|13
|12
|3
|3
|6
|13
|24
|-11
|12
E
V
E
V
D
|14
|12
|3
|3
|6
|21
|34
|-13
|12
D
D
E
V
V
|15
|12
|3
|2
|7
|16
|29
|-13
|11
D
D
D
D
D
|16
|12
|2
|4
|6
|18
|25
|-7
|10
E
V
D
D
E
|17
|12
|2
|3
|7
|16
|25
|-9
|9
V
D
D
V
E
|18
|12
|0
|3
|9
|11
|40
|-29
|3
E
D
D
D
D
Na Eredivisie, o PSV ocupa atualmente a primeira posição, enquanto o NEC está em 11º lugar.