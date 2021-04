Onde assistir a Metz x PSG, pela Ligue 1?

Os times entram em campo neste sábado (24), às 12h (de Brasília), no Estádio Saint-Symphorien; veja como acompanhar ao vivo na internet

Cinco jogos e quatro candidatos ao título agitam a reta final do Campeonato Francês: o PSG visita o tradicional Metz, neste sábado (24), às 12h (de Brasília), no Stade Saint-Symphorien, pela 34ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo da OneFootball, por streaming. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Metz x PSG DATA Sábado, 24 de abril de 2021 LOCAL Stade Saint-Symphorien - Metz, FRA HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Metz recebe o PSG neste sábado (24) / Foto: Getty Images

O app da OneFootball, por streaming, é quem vai passar o jogo deste sábado (24), às 12h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

METZ

Na nona colocação, com 43 pontos , o Metz quase não tem mais chances de ser rebaixado: o time precisa de apenas mais uma vitória para garantir a participação na Ligue 1 em 2021-22. Por outro lado, também tem chances muito pequenas de se classificar para a Liga Europa, já que precisaria torcer para que três equipes entre Lens, Olympique de Marselha, Rennes e Montpellier praticamente não vençam mais até o final do torneio - isso se PSG ou Monaco vencerem a Copa da França.

Assim, o objetivo do Metz até o final da temporada é términar o ano na parte de cima da tabela: desde 1997-98, quando foram vice-campeões, Les Grenats não conseguem ficar entre os dez primeiros no Campeonato Francês - o time até terminou em décimo em 1998-99, mas apenas 18 times jogavam a competição na época.

Provável escalação do Metz: Rajkovic; Foket, Munetsi, Abdelhamid e Konan; Mbuku, Lopy, Chavalerin e Doumbia; Dia e Touré.

PSG

Já o PSG está vivíssimo na briga pelo título. Após tropeço do Lille , os parisienses diminuíram a vantagem do líder e estão com 69 pontos, na vice-liderança. O Lille é o líder com 70, mas Monaco, com 68, e Lyon, com 67, também seguem vivos.

E a vitória diante do Metz acaba se tornando ainda mais fundamental para o time de Neymar, Mbappé e cia: nessa rodada, teremos o esperado duelo entre Lille e Lyon. Assim, torna-se a hora exata para o Paris Saint-Germain conseguir alcançar o Lille ou se distanciar do Lyon.

Keylor Navas, Marquinhos e Verratti, todos lesionados, são os desfalques do time para o confronto. Por outro lado, a tendência é que Mbappé retorne ao time titular após descansar contra o Angers, no meio de semana.

Provável escalação do PSG: Rico; Dagba, Kehrer, Kimpembe e Kurzawa; Gueye, Paredes e Ander Herrera; Di María, Neymar e Mbappé.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

METZ

JOGO CAMPEONATO DATA Metz 0 x 2 Lille Ligue 1 9 de abril de 2021 Reims 0 x 0 Metz Ligue 1 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dijon x Metz Ligue 1 2 de maio de 2021 10h (de Brasília) Metz x Nimes Ligue 1 9 de maio de 2021 a definir

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 3 x 2 Saint-Étienne Ligue 1 18 de abril de 2021 PSG 5 x 0 Angers Copa da França 21 de abril de 2021

Próximas partidas