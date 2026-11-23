Como assistir a Harrogate Town x Kidderminster Harriers com uma VPN

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. Escolha um serviço de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

National League - Rodada 19 25 de nov. de 2026 - 14:45 Wetherby Road

O Harrogate Town recebe o Kidderminster Harriers no Wetherby Road pela National League, em um confronto entre o segundo colocado e uma equipe do meio da tabela.

O time de Simon Weaver ocupa a segunda posição, mas atravessa uma fase difícil. Venceu apenas uma das últimas cinco partidas: a goleada por 4 a 0 sobre o Altrincham, em 14 de novembro.

Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Worthing em 21 de novembro. Antes disso, a eliminação na Copa da Inglaterra diante do AFC Fylde e uma derrota para o Carlisle United aumentaram a pressão sobre uma equipe que deveria estar brigando no topo.

O Kidderminster de Paul Wotton chega em situação mais estável do que sugere sua 14ª posição na tabela. Empatou as duas últimas partidas, por 2 a 2 com o AFC Fylde e por 1 a 1 com o FC Halifax Town, e, entre esses jogos, venceu o Doncaster Rovers por 3 a 0 na Copa da Inglaterra.

Os visitantes perderam apenas uma das últimas cinco partidas, para o Solihull Moors em 31 de outubro. Isso faz deles adversários difíceis para um mandante que busca regularidade.

O Harrogate precisa interromper a queda de rendimento antes de perder terreno na disputa pelo acesso. O Kidderminster tem a chance de mostrar que a resistência demonstrada recentemente pode se transformar em vitórias.

Veja o que sabemos sobre como acompanhar o jogo, incluindo a situação da transmissão na TV e por streaming.

Ainda não há informações oficiais de transmissão para esta partida, incluindo detalhes sobre canais de TV ou streaming. Atualizaremos esta página quando uma emissora for confirmada.

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