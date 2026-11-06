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Onde assistir a Cagliari x Frosinone: streaming, canais de TV, data, horário e escalações

Cagliari x Frosinone
Campeonato Italiano
Cagliari
Frosinone

Como assistir ao jogo da Serie A entre Cagliari e Frosinone, com horário de início e notícias sobre as equipes

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Campeonato Italiano - Rodada 11
Unipol Domus

Cagliari x Frosinone tem transmissão exclusiva pelo DAZN, que detém os direitos das 380 partidas da Serie A 2026/27. A seguir, confira as opções para assinar o serviço e acompanhar o jogo ao vivo.

O Unipol Domus, em Cagliari, recebe o confronto da 11ª rodada da Serie A entre o Cagliari de Fabio Pisacane e o Frosinone de Massimiliano Alvini, duas equipes que chegam a este compromisso em situações diametralmente opostas.

O Cagliari atravessa um momento de profunda crise. Quatro derrotas nas últimas cinco partidas do campeonato empurraram a equipe da Sardenha para a parte de baixo da tabela, com a confiança diminuindo a cada rodada.

O Frosinone, por outro lado, é uma das surpresas mais convincentes deste início de temporada. A equipe ocupa a sexta posição, com 20 pontos em dez rodadas, uma campanha que confirma a solidez do projeto de Alvini.

A única notícia ruim para os visitantes é a ausência de Antonio Raimondo, centroavante que, com 8 gols nas primeiras dez rodadas, havia se firmado como um dos artilheiros mais prolíficos do campeonato. O atacante se lesionou na última partida, contra o Torino, e ficará fora deste jogo na Sardenha.

Pisacane, por sua vez, precisa lidar com uma lista crescente de lesionados e com a suspensão de Adam Obert, que complica ainda mais a montagem da defesa. M'Bala Nzola, que marcou nas últimas partidas, segue como a principal referência ofensiva.

Para saber como acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming, confira tudo o que você precisa saber.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de Cagliari x Frosinone

4-3-2-1
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Formação
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-2-3-1
E. CaprileE. CaprileJ. RodriguezJ. RodriguezR. KoflerR. KoflerZe PedroZe PedroA. DeiolaA. DeiolaJ. FazziniJ. FazziniA. RomanoA. RomanoD. MaldiniD. MaldiniH. WinksH. WinksM. AdopoM. AdopoP. MendyP. MendyL. PalmisaniL. PalmisaniG. CittadiniG. CittadiniG. BracagliaG. BracagliaG. CalvaniG. CalvaniA. OyonoA. OyonoF. GhedjemisF. GhedjemisP. MasiniP. MasiniR. SchmidR. SchmidG. KvernadzeG. KvernadzeG. CaloG. Caloteam-logoD. Birligea
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-3-2-1
Cagliari

Time titular

Frosinone

Técnico

  • F. Pisacane
  • M. Alvini

No Cagliari, Fabio Pisacane não poderá contar com Riyad Idrissi, Mattia Felici, Alieu Fadera e Alessandro Deiola por lesão, enquanto Adam Obert está suspenso. A provável escalação do Cagliari tem Caprile no gol; Sugawara, Rodriguez, Zé Pedro e Aurelio na defesa; Adopo, Romano e Fazzini no meio-campo; Maldini na armação, com Nzola e Mendy no ataque.

O Frosinone volta a contar com quase todos os seus jogadores, mas terá as ausências de Florian Grillitsch e Antonio Raimondo, que saiu lesionado na vitória por 2 a 0 sobre o Torino. Alvini deve escalar Palmisani no gol; Bracaglia, Monterisi, Calvani e Tchato na defesa; Calò e Masini no meio-campo, com Ghedjemis, Schmid e Kvernadze mais à frente; e Birligea como centroavante no lugar do indisponível Raimondo.

Momento das equipes

CGL

CGL - Sequência

JUV
E1-1
MON
D4-0
BOL
D0-2
ROM
D4-2
LAZ
D2-1
Gol marcado (sofrido)
4/13
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FRC

FRC - Sequência

NAP
D3-0
SAS
V4-2
ATA
E4-4
LEC
V5-1
TOR
V2-0
Gol marcado (sofrido)
15/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Cagliari chega a esta partida em um momento de grande dificuldade: nas últimas cinco partidas da Serie A, soma nenhuma vitória, um empate e quatro derrotas. O jogo mais recente terminou com derrota por 2 a 1 em casa para a Lazio; antes disso, a equipe havia perdido por 4 a 2 para a Roma. O Cagliari marcou 8 gols e sofreu 14 nos últimos cinco jogos, números que retratam suas dificuldades defensivas.

O Frosinone, por sua vez, tem três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas da Serie A, com 16 gols marcados e 8 sofridos. A equipe vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Torino, precedida pela goleada por 5 a 1 sobre o Lecce. O empate por 4 a 4 com a Atalanta segue como o único resultado sem vitória nesse período, além da derrota por 3 a 0 para o Napoli.

Confrontos anteriores

Confrontos

CagliariEmpateFrosinone
2
2
1
Copa da Itália
Cagliari badge
Cagliari
CGL
4
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
FJ
Campeonato Italiano
Frosinone badge
Frosinone
FRC
3
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
FJ
Campeonato Italiano
Cagliari badge
Cagliari
CGL
4
Frosinone badge
Frosinone
FRC
3
FJ
Serie B
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
FJ
Serie B
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
FJ
11Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu em setembro de 2025, quando o Cagliari venceu o Frosinone por 4 a 1 na Copa da Itália. Nos cinco confrontos anteriores disponíveis, o retrospecto é favorável ao Cagliari, com duas vitórias contra uma do Frosinone, além de dois empates. Entre os resultados, estão a vitória do Frosinone por 3 a 1 na Serie A em janeiro de 2024 e a vitória do Cagliari em casa por 4 a 3 em outubro de 2023.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
E
V
E
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
E
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
D
V
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
E
V
D
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
D
V
D
E
8
NapoliNapoliNAP
104241713+414
D
V
E
D
V
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
D
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
D
D
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
D
D
D
D
E
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
D
E
E
D
V
14
LecceLecceLEC
103071121-109
D
D
D
V
D
15
ParmaParmaPAR
10226815-78
V
E
D
D
D
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
E
D
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
D
D
D
D
E
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
D
E
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
D
D
D
V
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Serie A, o Frosinone ocupa a sexta posição, enquanto o Cagliari está em 12º lugar na classificação geral.

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