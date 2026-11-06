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Campeonato Italiano - Rodada 11 7 de nov. de 2026 - 09:00 Unipol Domus

Cagliari x Frosinone tem transmissão exclusiva pelo DAZN, que detém os direitos das 380 partidas da Serie A 2026/27. A seguir, confira as opções para assinar o serviço e acompanhar o jogo ao vivo.

O Unipol Domus, em Cagliari, recebe o confronto da 11ª rodada da Serie A entre o Cagliari de Fabio Pisacane e o Frosinone de Massimiliano Alvini, duas equipes que chegam a este compromisso em situações diametralmente opostas.

O Cagliari atravessa um momento de profunda crise. Quatro derrotas nas últimas cinco partidas do campeonato empurraram a equipe da Sardenha para a parte de baixo da tabela, com a confiança diminuindo a cada rodada.

O Frosinone, por outro lado, é uma das surpresas mais convincentes deste início de temporada. A equipe ocupa a sexta posição, com 20 pontos em dez rodadas, uma campanha que confirma a solidez do projeto de Alvini.

A única notícia ruim para os visitantes é a ausência de Antonio Raimondo, centroavante que, com 8 gols nas primeiras dez rodadas, havia se firmado como um dos artilheiros mais prolíficos do campeonato. O atacante se lesionou na última partida, contra o Torino, e ficará fora deste jogo na Sardenha.

Pisacane, por sua vez, precisa lidar com uma lista crescente de lesionados e com a suspensão de Adam Obert, que complica ainda mais a montagem da defesa. M'Bala Nzola, que marcou nas últimas partidas, segue como a principal referência ofensiva.

Para saber como acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming, confira tudo o que você precisa saber.

Notícias das equipes

No Cagliari, Fabio Pisacane não poderá contar com Riyad Idrissi, Mattia Felici, Alieu Fadera e Alessandro Deiola por lesão, enquanto Adam Obert está suspenso. A provável escalação do Cagliari tem Caprile no gol; Sugawara, Rodriguez, Zé Pedro e Aurelio na defesa; Adopo, Romano e Fazzini no meio-campo; Maldini na armação, com Nzola e Mendy no ataque.

O Frosinone volta a contar com quase todos os seus jogadores, mas terá as ausências de Florian Grillitsch e Antonio Raimondo, que saiu lesionado na vitória por 2 a 0 sobre o Torino. Alvini deve escalar Palmisani no gol; Bracaglia, Monterisi, Calvani e Tchato na defesa; Calò e Masini no meio-campo, com Ghedjemis, Schmid e Kvernadze mais à frente; e Birligea como centroavante no lugar do indisponível Raimondo.

Momento das equipes

O Cagliari chega a esta partida em um momento de grande dificuldade: nas últimas cinco partidas da Serie A, soma nenhuma vitória, um empate e quatro derrotas. O jogo mais recente terminou com derrota por 2 a 1 em casa para a Lazio; antes disso, a equipe havia perdido por 4 a 2 para a Roma. O Cagliari marcou 8 gols e sofreu 14 nos últimos cinco jogos, números que retratam suas dificuldades defensivas.

O Frosinone, por sua vez, tem três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas da Serie A, com 16 gols marcados e 8 sofridos. A equipe vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Torino, precedida pela goleada por 5 a 1 sobre o Lecce. O empate por 4 a 4 com a Atalanta segue como o único resultado sem vitória nesse período, além da derrota por 3 a 0 para o Napoli.

Confrontos anteriores

O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu em setembro de 2025, quando o Cagliari venceu o Frosinone por 4 a 1 na Copa da Itália. Nos cinco confrontos anteriores disponíveis, o retrospecto é favorável ao Cagliari, com duas vitórias contra uma do Frosinone, além de dois empates. Entre os resultados, estão a vitória do Frosinone por 3 a 1 na Serie A em janeiro de 2024 e a vitória do Cagliari em casa por 4 a 3 em outubro de 2023.

Classificação

Na Serie A, o Frosinone ocupa a sexta posição, enquanto o Cagliari está em 12º lugar na classificação geral.