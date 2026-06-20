Ondaf salva a Alemanha... e lidera a seleção alemã na vitória surpreendente sobre os “Elefantes” da Costa do Marfim

A Alemanha transformou seu atraso diante da Costa do Marfim em uma vitória dramática (2 a 1), graças aos dois gols de Deniz Undav nos minutos finais, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, em uma partida que testemunhou um colapso doloroso dos Elefantes após uma atuação corajosa que quase lhes rendeu uma zebra histórica.

A vitória alemã veio após substituições decisivas feitas pelo técnico Julian Nagelsmann aos 60 minutos, que mudaram completamente o rumo da partida e transformaram a vantagem da Costa do Marfim, com um gol de Frank Kessié (22º minuto), em uma derrota dolorosa nos últimos instantes.

O técnico marfinense Émercy Fai havia deixado claras suas intenções ofensivas com um esquema ambicioso contra a seleção alemã, que havia goleado a modesta equipe de Curaçao por 7 a 0 na primeira rodada, e parecia que seu plano realmente daria certo.

Costa do Marfim abre o placar com merecimento

Os primeiros minutos da partida foram marcados por um domínio claro da Costa do Marfim, com Yan Diomandi demonstrando uma velocidade impressionante pela lateral, embora seus passes para o atacante Ange Yuan Boni nem sempre fossem precisos.

Por outro lado, o goleiro Yahya Fofana permaneceu atento para impedir que Kai Havertz marcasse (9º minuto), mas quase cometeu um erro grave alguns minutos depois, em um confronto com o zagueiro alemão Pavlović, que levou a melhor sobre ele nas bolas aéreas; no entanto, o gol foi anulado por falta.

A partida foi emocionante e aberta, com ambas as equipes partindo para o ataque e criando inúmeras chances, mas o primeiro gol foi merecidamente da Costa do Marfim.

O brilhante Diomande partiu pela lateral e passou a bola para Amad Diallo, cujo chute ricocheteou, por sorte, em Frank Kessié, que finalizou a jogada com um belo chute de lado (minuto 22).

A Alemanha pressiona sem sucesso

A pressão alemã se intensificou com o fim do primeiro tempo se aproximando: Jamal Musiala sofreu uma falta logo fora da área após uma jogada acrobática espetacular, e Florian Wirtz causou o caos a cada investida, enquanto um gol de Havertz foi anulado por impedimento (minuto 39).

A seleção da Costa do Marfim dominou a posse de bola no início do segundo tempo, e parecia que a zebra estava prestes a acontecer, mas Nagelsmann tinha outros planos.

As substituições alemãs viram o jogo

Aos 60 minutos, Nagelsmann apresentou uma jogada tática impressionante ao fazer três substituições de uma só vez, o que mudou completamente o rumo da partida.

Além de Jimmy Lewelling, que representava uma ameaça constante pela lateral, Nadim Amiri e Deniz Undav foram decisivos na virada do placar.

Lewelling partiu rapidamente pela lateral e mandou um cruzamento rasteiro para a trave oposta, que chegou a Ondav, que marcou o gol de empate com facilidade (68º minuto), elevando sua contagem para 8 gols em apenas 11 partidas pela seleção de seu país.

Minutos finais de loucura

Os últimos minutos da partida foram marcados por chances para ambos os times. Nathaniel Brown teve a oportunidade de colocar a Alemanha à frente por 2 a 1, mas Fofana defendeu a bola com maestria (89º minuto), assim como fez contra Amiri (90+1º minuto).

Apenas alguns segundos antes, Simon Adingra teve uma chance clara para a Costa do Marfim, mas, de forma surpreendente, optou por controlar a bola em vez de chutar diretamente após uma excelente arrancada de Bebe pela lateral — uma decisão que se revelou decisiva.

Ondav decide a partida

Nos últimos minutos do tempo de acréscimo, Deniz Ondav marcou seu segundo gol na partida, garantindo os três pontos para a seleção de seu país (90+4), em um colapso doloroso para a Costa do Marfim, que merecia, no mínimo, o empate.

A Alemanha consolidou a liderança do grupo com 6 pontos em duas partidas e se classificou oficialmente para as oitavas de final, enquanto a Costa do Marfim ficou com 3 pontos, em uma situação que ainda lhe dá chances de avançar para as oitavas, mas que exige uma vitória na última partida da fase de grupos.