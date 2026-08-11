A partida entre Real Madrid e Deportivo La Coruña, na 81ª edição da Copa Teresa Herrera, no estádio Riazor, na noite de amanhã, quarta-feira, enfrenta uma possível crise.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", a associação de torcedores do Deportivo La Coruña, e outras torcidas organizadas, convocaram os torcedores do time a não comparecer à partida da Copa Teresa amanhã, no estádio Riazor.

Essa medida foi adotada pelas torcidas organizadas do Deportivo La Coruña como protesto contra as condições que o clube impõe aos detentores de ingressos de temporada no setor "Maratón inferior", que consideram "discriminatórias" e "ofensivas".

As torcidas apontaram, em comunicado, que o objetivo é obrigar a diretoria a encontrar uma solução porque ela está "cada vez mais afastada da essência do clube e de sua torcida".

Os organizadores do protesto pediram o apoio de toda a base de torcedores do Deportivo para pressionar o clube e, para esse fim, solicitam aos sócios que também não "abram mão" de seus assentos porque, por se tratar de uma partida amistosa, ela não é contabilizada dentro do "número mínimo de jogos obrigatórios" que o Deportivo passará a exigir desta temporada em diante para a renovação do ingresso de temporada.

As torcidas afirmaram: "Incentivamos todos os torcedores do Deportivo a continuar os protestos e a não recuar em defesa de um modelo de clube justo e respeitoso. Deixem que o Riazor reflita o que sempre foi, e não uma mera fachada comercial vazia de alma".