Oliver alertou o Bayern sobre o inferno do Bernabéu: é mais difícil do que o Barcelona!

O lendário goleiro alemão Oliver Kahn relembrou suas memórias assustadoras no estádio Santiago Bernabéu, dirigindo uma mensagem contundente aos jogadores do Bayern de Munique antes do confronto esperado contra o Real Madrid, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira.

Em entrevista ao jornal alemão “Süddeutsche Zeitung”, o histórico goleiro do gigante bávaro descreveu a atmosfera no reduto do Real Madrid como uma experiência excepcional, superior a qualquer outro estádio do mundo, afirmando que “os 90 minutos no Bernabéu são mais exaustivos do que em qualquer outro lugar”.

Kahn fez uma comparação marcante entre os dois gigantes da Espanha, dizendo: “A torcida em Madri é muito mais intensa do que a de Barcelona; você sente como se tudo estivesse te empurrando para baixo e tentando te esmagar... O ambiente lá é assustador e intimidador, e agora, com o teto do novo estádio, essa sensação ficou ainda mais clara e forte”.

Can também alertou a equipe do técnico Vincent Kompany para não subestimar as dificuldades pelas quais o Real Madrid passou recentemente, apontando que a força do Merengue reside na sua capacidade de se recuperar do fundo do poço.

E acrescentou: “O Real Madrid passou por um período de turbulência, mudança de treinador e críticas, e de repente conseguiu a vitória sobre o Manchester City. Foi aí que perceberam que podem virar a temporada de cabeça para baixo... É exatamente isso que torna o Real Madrid extremamente perigoso.”

Vale lembrar que o gigante goleiro alemão fez parte da primeira escalação do Bayern de Munique que derrotou o Real Madrid no Bernabéu em 2000 por 4 a 2, partida que foi a faísca que deu início a uma rivalidade histórica entre os Galácticos e o gigante alemão.