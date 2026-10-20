Oleksandr Zinchenko está quase recuperado e, de repente, vai voltar a treinar com o Ajax

O Ajax ofereceu a Oleksandr Zinchenko a oportunidade de voltar a treinar com a equipe, informou Mike Verweij, do De Telegraaf, na manhã desta terça-feira.

Na temporada passada, Zinchenko chegou do Arsenal por 1,5 milhão de euros, mas sofreu uma grave lesão em sua segunda partida pelo Ajax. Ele rompeu o ligamento cruzado e não voltou a atuar pelo clube de Amsterdã.

Agora que o ucraniano está quase totalmente recuperado da lesão, o Ajax lhe ofereceu a oportunidade de voltar a treinar com a equipe. Ele poderá retomar em breve os treinos com o grupo.

O lateral-esquerdo, que também atua como volante, se apresentará no De Toekomst na tarde desta terça-feira. Segundo Verweij, por enquanto não se fala em um novo contrato para Zinchenko.

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O jornalista que acompanha o Ajax afirma que pode haver negociações por um novo contrato após a pausa de inverno, mas, no momento, não há nenhuma proposta para o jogador de 29 anos.

O Ajax pagou 1,5 milhão de euros por Zinchenko em fevereiro. Em 2022, o Arsenal o contratou do Manchester City por um valor equivalente a 35 milhões de euros. Nos Gunners, porém, ele nunca conseguiu conquistar uma vaga como titular.

Zinchenko já conhece o futebol holandês. No início da carreira, o lateral jogou por um curto período no PSV. Ele soma 75 partidas pela seleção da Ucrânia.