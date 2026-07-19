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Oito gols que quebram uma resistência de 64 anos... França e Inglaterra garantem a Copa do Mundo de 2026

França x Inglaterra
França
Inglaterra
Copa do Mundo
França
England
EUA

Uma noite excepcional que quebrou todas as regras

A partida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 testemunhou um evento excepcional que trouxe de volta à memória números históricos que estavam ausentes há décadas, depois que o confronto entre França e Inglaterra se transformou em uma das partidas mais emocionantes e cheias de gols da Copa do Mundo na era moderna.

A emoção da partida atingiu o auge no primeiro tempo, quando a Inglaterra abriu quatro gols de vantagem; no segundo tempo, a França protagonizou uma recuperação impressionante ao marcar três gols, e as duas equipes se alternaram na marcação até o jogo terminar em 6 a 4 para os Três Leões, que conquistaram a medalha de bronze.

De acordo com dados da Opta, o confronto entre França e Inglaterra tornou-se a primeira partida da Copa do Mundo em que ambas as seleções marcaram pelo menos quatro gols em 64 anos, mais precisamente desde o empate de 4 a 4 entre a União Soviética e a Colômbia na Copa do Mundo de 1962.

Além disso, tornou-se a partida com mais gols em uma Copa do Mundo desde a vitória da Hungria sobre El Salvador por 10 a 1 na Copa do Mundo de 1982.

A Copa do Mundo de 2026 chega ao fim hoje à noite com o confronto entre a Argentina, atual campeã, e a Espanha.

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