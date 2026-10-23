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Hussein Hamdy
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Oficialmente: Wydad anuncia seu novo treinador

N. Nabi
Wydad Casablanca
Botola Pro
Tunísia
Marrocos

a era de correção de rumo

O clube marroquino Wydad anunciou nesta sexta-feira a contratação do tunisiano Nasreddine Nabi como treinador da equipe para a atual temporada.

Em comunicado publicado em sua conta oficial na rede "Facebook", o Wydad afirmou: "O clube anuncia a contratação do técnico tunisiano Nasreddine Nabi como treinador da equipe principal até o fim da atual temporada esportiva".

E acrescentou: "Esta contratação reflete a orientação do clube de aproveitar a experiência do técnico Nasreddine Nabi e sua competência como treinador, para comandar a equipe principal durante a próxima fase, trabalhando no desenvolvimento de seu desempenho e no fortalecimento de sua presença competitiva nas diversas disputas".

E concluiu: "Ao dar as boas-vindas ao seu treinador Nasreddine Nabi, o Wydad lhe deseja todo o sucesso em suas funções e que contribua para o alcance dos objetivos traçados e para corresponder às expectativas da torcida do Wydad".

O Wydad ocupa a nona posição na tabela de classificação do Campeonato Marroquino, com 5 pontos após 4 rodadas disputadas.

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